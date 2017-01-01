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Başkan 'evet' turlarında



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Yeni Mahalle'de esnaflar ve vatandaşları ziyaret ederek 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'evet' için destek istedi.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Engin Tekintaş'a Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Evli ile AK Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim ve AK Parti Altınordu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Yeni Mahalle Karadeniz Caddesi'nde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Engin Tekintaş 16 Nisan da yapılacak referandum da Altınordu ilçesinden güçlü bir şekilde evet desteği çıkacağını ve ülkenin dirilişinde önemli bir katkı sunacağını söyledi.

Neden evet dediklerini vatandaşlara tek tek anlattıklarını ifade eden Başkan Engin Tekintaş, açıklamasında söyle konuştu: "16 Nisan'da hedefimiz Türkiye'nin bugüne kadar çektiği sıkıntılara bir son vermek. Özellikle koalisyonlarla, ekonomik krizlerle, darbelerle Türkiye'nin geleceğini sürekli karartan tablolara son vererek geleceğimizi yeniden inşa edecek güne adım atmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yoluna devam edecektir. Elbetteki bu süreç içerisinde yönetim anlamındaki aksaklıkları gidermek gerekmektedir. Bu aksaklıkların giderilmesi içinde 16 Nisan'ı önemli bir fırsat olduğunu biliyoruz. Bu fırsatta Türkiye hem meclisiyle hem yargısıyla hem hükümet sistemiyle daha özgür daha güçlü ve özellikle de ülke geleceğini en iyi şekilde inşa edecek diye düşünüyoruz. Bundan dolayı bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda ortaya koyduğumuz bildirimleri ve karşılıklı paylaşımları 16 Nisan'a kadarda devam ettireceğiz."

(MAK-SLH-Y)



12.04.2017 19:27:04 TSI

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