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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Vali Aktaş Akören köyünü ziyaret etti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:21
Vali Aktaş Akören köyünü ziyaret etti
Vali Aktaş Akören köyünü ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Vali Mehmet Aktaş, köy toplantıları kapsamında Karabük Merkeze bağlı Akören (Kale) köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Akören Köyü Merkez Mahallesi köy konağında gerçekleşen toplantıya Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Yıldırım ve Hasan Adakan, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, Akören Köy Muhtarı Muharrem Ünal ve köylüler katıldı.
Köylülerin yaşadığı sıkıntıları dinleyerek notlar alan Vali Aktaş beraberindeki kurum müdürlerine gerekli talimatları vererek kendisinin de bu sorunların takipçisi olacağını ifade etti.
Toplantı sonrasında Horasan Evliyalarının mezarlarının olduğu türbeyi ve Akören Köyü Merkez Camisini gezen Vali Aktaş köy muhtarı Muharrem Ünal'dan bilgiler aldı. İlerleyen zamanlarda tekrar ziyaretlerine geleceğinin sözünü veren Vali Aktaş köylülerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.
(ÇU-YE-Y)

12.04.2017 19:29:53 TSI
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