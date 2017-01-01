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Yayman: "Hatay'a 50 milyon liralık yatırım yapılacak"



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 2017 yılı içerisinde Hatay'a, kültür ve turizm alanında 50 milyon lira bütçeli yatırım yapılacağını açıkladı.

Yayman, AK Parti Erzin ve Dörtyol ilçe teşkilatlarını ziyaretinde, sadece kendi bakanlıklarıyla ilgili işlerde değil Hatay'ın her alanındaki problemlerini çözme noktasında çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Bakanlık olarak 2017 yılı içerisinde Hatay'a 50 milyon liralık kültür ve turizm alanında yatırımları olacağını vurgulayan Yayman, "Erzin ilçemizde bulunan İSOS harabelerinin tanıtımı ve arkeolojik kazılar bakanlığımız nezdinde devam ediyor. Şahin tepesinde bir tabiat parkı ilan edilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla görüşmelerde bulunduk. Yine Antakya uzun çarşı restoresi, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerimize de 'kültür han' yapacağız. İçerisinde sinema, konferans, müze ve sergi salonları olacak. İnşallah kültür ve turizm alanında Hatayımızın en güzel projelerinden biri olacak" dedi.

2017 yılında Hatay'ın yatırımlardan en iyi şekilde nasibini alacağını söyleyen Yayman, referandum süreci ile birlikte 16 Nisan'da Türkiye tarihinin en önemli olaylarından birinin gerçekleşeceğini, 16 Nisan referandumunun ülke için bir milat olacağını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Milli Mücadelede "İlk Kurşun"un Dörtyol ilçesinde atılmasının kamuoyunca daha iyi bilinmesi için yapılacak çalışmalara bakanlık olarak katkı verebileceklerini sözlerine ekledi.

(NCT-Y



13.04.2017 09:16:37 TSI

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