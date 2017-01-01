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Antalya boğaçayı projesi start aldı

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

- "Bugün Evet deyip Boğaçayı Projesi'ne başladık. Antalya'da ne zaman imkansızı gerçekleştirecek bir projeye başlasak hep evet diyoruz"



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kanal projesi Boğaçayı'nda çalışmalar başladı. Projenin start aldığını müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bugün Evet deyip Boğaçayı Projesi'ne başladık. Her ne kadar hayır bu proje yapılamaz diyenler olsa da biz evet bu proje yapılacak demiştik. Antalya'da ne zaman imkansızı gerçekleştirecek bir projeye başlasak hep evet diyoruz. Hayatta her şey hep evetle mümkün" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ile birlikte Türkiye'nin Kanal İstanbul'dan sonraki ikinci büyük projesi olan Boğaçayı Projesi kapsamında Boğaçayı havzasında başlayan çalışmaları inceledi. Bugün itibariyle Boğaçayı Projesi'nin startını verdiklerini müjdeleyen Başkan Türel, "Başta Orman ve Su İşleri Başkanımız Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürümüz, Orman ve Su İşleri Bakan Müsteşarımız ve Bölge Müdürümüz olmak üzere DSİ'de görev yapan bütün üst düzey yöneticilere, kepçe operatörlerine kadar teşekkür ediyorum. Antalya'nın rüya projelerinden bir tanesi olan Boğacayı Projesi Sayın Bakanımızın tabiri ile muhteşem proje bugün itibari ile start aldı. DSİ öncelikli olarak Boğaçayı üzerindeki temizlik çalışmalarını ciddi bir iş makinası gücü ile başlattı. Biz de Büyükşehir olarak iş makinaları ve araçlarla kendilerine destek veriyoruz. Bu çalışmalar en az 1-2 ay devam edecek. Bu çalışmalar; denizin yaklaşık 750 metre içeri alınmak kaydı ile Boğaçayı Deresi üzerinde hem bir güzel manzara oluşması, hem bir dere görüntüsünün verilmesi hem de etrafı ile ilgili peyzaj çalışmalarının başlatılmasıyla ilgili. Bu bölgedeki güzelleştirme çalışmaları ile ilgili projemiz de 15 Mayıs itibari ile tamamlanıyor" dedi.



Birkaç ay içinde ihaleye çıkarız

Bu çalışmaların ardından derhal alt yapı çalışmaları ile ilgili ihaleye start vereceklerini söyleyen Başkan Türel, "Onu da çok hızlı bir şekilde yapacağız. Boğaçayı'nın, hem denizin içine alınması, hem de etrafının düzenlenmesi ile ilgili projeyi de bir kaç ay içerisinde ihale etmiş oluruz. Bu arada da tabi dere temizliği ile ilgili çalışmaları da DSİ'miz yürütüyor. Derenin kuzey istikametinde rusubatlarla ilgili mutlaka alınması gereken tedbirler kapsamında yapılması gereken ihaleler var. Bakanlığın da onayıyla ihalelerini bu sene içerisinde başlatmak suretiyle, ciddi bir çalışma daha yürütülmüş olacak. Dolayısıyla Boğaçayı Projesi start aldı, başladı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bundan sonraki yürütülecek bütün iş ve işlemler kesintisiz arka arkaya, bu çalışmaların süreklilik arz edecek şekilde olmasını sağlayacak" diye konuştu.



Yat limanı Kalkınma Bakanlığı'nda

Proje kapsamında Büyük Liman'ın mendireğinin doğu tarafında bir yat limanı projesi olduğunu hatırlatan Türel, "Yat limanının yatırım programına alınması hususundaki dilekçemiz de Kalkınma Bakanlığı'na arz edildi. O da Kalkınma Bakanlığımız tarafından değerlendiriliyor. Burada Eski Antalya milletvekilimiz Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Her projemizde bize desteklerini esirgemiyorlar. Zannediyorum Mayıs ayı içeresinde onaylanmak suretiyle yat limanı projemiz de bir taraftan Boğaçayı Projesi kapsamında ihale aşamasına gelmiş olur. Çünkü projeleri artık tamamlandı, tamamlanıyor diyebiliriz" dedi.



Sinema stüdyoları projesi hazırlanıyor

Boğaçayı Projesi'nin üçüncü etabında, dağın arkasındaki kısmında Sinema Stüdyoları ve eğlence parkalarının olduğu bir bölüm olduğunu kaydeden Başkan Türel, "Onunla ilgili projelerimizi hazırlıyoruz. Bu sene içerisinde yatırımcılara bir imkan tanımak suretiyle yani yap işlet devret formülü ile yapacağımız ihale kapsamında o projenin de Antalya'ya kazandırılması hususunda ki gayretlerimiz devam ediyor" bilgisini verdi.



Antalya'ya kazandırmaktan onur duyuyoruz

Boğaçayı Projesi'nin birinci ve ikinci etabında bugün itibariyle çalışmaların artık fiili olarak başladığını söyleyen Başkan Menderes Türel, "Bir rüya proje, medyanın tabiri ile 'Çılgın Proje' Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımızın tabiri ile de 'Muhteşem Proje' olan Boğaçayı Projesi, sadece bir Büyükşehir Belediyesi projesi değildir. Bütün Bakanlıklarımızla hükümetimizin, Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın bizzat irade koyduğu Antalya'ya yakışan, gerçekten muhteşem bir projedir. Ve Antalya'mıza bunu kazandırmaktan onur duyuyoruz. Buradan tabi yapılamaz, yapılamayacak diyenlerin de kulağına küpe olsun. Boğaçayı Projemiz başladı müjdesini veriyoruz. Belki yapılamaz diyenler bu haberi okuduklarında üzülecekler ama olsun bizim için önemli olan Antalya'daki vatandaşlarımızı sevindirmek. Biz onun için gayret ediyoruz" ifadesini kullandı.



İmkansız projelere evetle başlıyoruz

"Her ne kadar hayır bu proje yapılamaz diyenler olsa da biz evet bu proje yapılacak demiştik" diyen Türel şunları aktardı: "Bir zamanlar bu proje için 8 yaşındaki bir çocuğun bilgisayar başında uyduruk çizdiği bir proje diye bazı ithamlara da maruz kaldığımızı biliyoruz. Her ne kadar hayır bu proje yapılamaz diyenler olsa da biz evet bu proje yapılacak demiştik. Evet bu proje uygulamaya geçti, onun için birileri Antalya'da ne zaman iyi bir şey yapsak hep hayır diyorlar. Biz de Antalya'da ne zaman imkansızı gerçekleştirecek bir projeye başlasak hep evet diyoruz. Hayatta her şey hep evetle mümkün. Antalyalıların bu projelere evet dediğini kamuoyu anketlerinden de biliyoruz. Halkın büyük bir desteği var bu projeye. Tabi bu projelerin hükümetimizin desteği ile de önemli bir yol alıyor olması ve evet demesi, bu noktada halkımızın da bu projelere evet demesi bizim en büyük şansımız oluyor. O yüzden biz Antalya'da bütün güzelliklerin bir kez daha evetle başlayacağını ifade ediyoruz."



Çorbada tuzumuz bulunmasına mutluyuz

DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun da Boğaçayı'nda ciddi bir çalışmanın startını verdiklerini belirterek, "Buradaki bitkisel toprak ve kamışlar temizlenecek. Yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 metreküp taşkın debileri getiren Antalya'mız için tehlike oluşturan bu derenin temizlenmesi yönünde tüm ekibimizle Büyükşehir'in de katkılarıyla güzel bir çalışmayı başlattık. DSİ olarak bu çalışmada üzerimize düşen ne ise onu yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin, taşkınla değil güzelliklerle anılan bir Boğaçayı olmasına vesile olacak muhteşem projesinde çorbada tuzumuz bulunması bizi de mutlu ediyor" dedi.



Antalya'nın değerine değer katacak

Türkiye'nin Kanal İstanbul'dan sonraki ikinci çılgın projesi olan Boğaçayı Projesi, Antalya'ya çok önemli marka değer sağlayacak. Yaklaşık maliyeti 1 milyar lira olması beklenen Boğaçayı Projesi kapsamında büyük bir yat limanı ile içe doğru 40 kilometrelik yeni bir sahil oluşturulacak. İçerisinde yaşam merkezleri, halka açık rekreasyon ve aktivite alanları, yat limanları, restoranlar yer alacak. Proje 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Boğaçay nehrinin beslenme havzası içerisinde kalan 927 kilometrekarelik alanın tamamı ele alınarak, havza bütünü içerisindeki her türlü afet ve altyapı riskine çözümler getirilecek. Projeyle, Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçilecek. Son 80 yılda 70 metresi kaybolan Konyaaltı sahilindeki erozyona da çözüm getirilecek.

(SÇ-SÇ-Y)



13.04.2017 10:01:06 TSI

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