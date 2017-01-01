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Siirtli arıcılara kovan desteği

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:07
Siirtli arıcılara kovan desteği
Siirtli arıcılara kovan desteği

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te arıcılığın geliştirilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve GAP Kalkınma İdaresince 8 milyon 239 bin TL bütçeyle 650 üreticiye arılı kovan desteği verildi.
Başur mesire alanında düzenlenen Arıcılık Projeleri tanıtım törenine, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, eski AK Parti Milletvekilli Afif Demirkıran ve diğer yetkililer katıldı. Törende konuşan Vali Tutulmaz, kent genelinde son 4 yılda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 8 milyon 239 bin TL bütçe ile 650 üreticiye arılı kovan desteği verildiğini söyledi. Siirt'in sahip olduğu toprakların yüzde 18'inde zirai tarım yapıldığına dikkat çeken Tutulmaz, "Fıstıkçılık, arıcılık ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha fazla önem vermemiz gerekir. İlimizin marka değeri olan Pervari Karakovan Balı'nın kalitesinin artırılarak, çiftçilerin daha çok gelir elde etmeleri için valilik olarak çiftçilerimize, üreticilerimize her türlü desteği veriyoruz, destek olamaya da devam edeceğiz" dedi.
Vali Tutulmaz, gezginci arıcıların bölgemizde sağlanan huzur iklimi ile bölgenin zengin bitki florasından daha fazla yararlanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
(MND-MP-Y)

13.04.2017 10:15:58 TSI
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