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Şırnak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü 5 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açılamada, "Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgede PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş, 5 adet AK-47 Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bin 892 adet dolu fişek, 29 adet şarjör, 4 adet savunma tipi el bombası, 10 adet bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül, 1 adet M-16 piyade tüfeğine ait olduğu değerlendirilen dipçik ve yayı, 5 adet hücum yeleği, 2 adet palaska ele geçirilmiştir" denildi.

(MY-MP-Y)



13.04.2017 10:18:50 TSI

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