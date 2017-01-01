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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Yalçın referandum çalışmaları kapsamında ilçedeki kadınlarla bir araya geldi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:25
Başkan Yalçın referandum çalışmaları kapsamında ilçedeki kadınlarla bir araya geldi
Başkan Yalçın referandum çalışmaları kapsamında ilçedeki kadınlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, referandum çalışmaları kapsamında ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Kültür Merkezinde ilçe yaşayan kadınlarla bir araya gelerek, referandum hakkında bilgi verdi. Pazaryerinin gurur kaynağı olan kadınlarla bir araya geldiklerinin belirten Başkan Yalçın, "Kadınlarımıza referandum ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirip istişarelerde bulunduk. Katılımlarından dolayı başımızın tacı kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.
Başkan Yalçın, ardından Belediye Meclis üyeleriyle Pazaryeri Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti. Burada çalışanlarına üzerinde Pazaryeri'nin tarihi anlatan tablo hediye eden Başkan Yalçın, referandum hakkında Tarım Kredi Kooperatifini çalışanlarıyla istişarede bulunduklarını bildirdi.
Başkan Yalçın son olarak Pazaryeri PTT Müdürlüğüne ziyaret etti. İlçede yeni yapılan hizmet binaları için hayırlı uğurlu olması dileklerini ileten Başkan Yalçın, bura da çalışanlarına üzerinde Pazaryeri'nin tarihi anlatan tablo hediye etti.
(CKT-MET-Y)

13.04.2017 10:33:08 TSI
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