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Söke Belediyesi nikah salonlarına yeni yüz

- Söke Belediyesi'nin nikah salonları renklendi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonlar binası içinde yer alan iki nikah salonuna yeni düzenleme yapıldı. Çetmen Mağazaları'nın katkılarıyla yapılan yeni düzenleme ile nikah salonlarına renk geldi.

Zemin döşemesi, nikah masası ve masa arkasındaki duvar düzenlemesi yapılan Söke Belediyesi'nin iki nikah salonu; yeni sezonda, yeni mutlu çiftlere ev sahipliği yapacak.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Çetmen Mağazaları Söke Müdürü Erhan Uzak, Satış Temsilcisi Hilal Çetin ve Söke Belediyesi Nikah Memuru Mehmet Derin yeni düzenleme yapılan nikah salonlarını gezdi. Başkan Toyran yeni düzenlemeyi Söke Belediyesi dolayısıyla Söke Halkına hediye eden Çetmen Mağazaları adına Söke Müdürü Erhan Uzak'a teşekkür etti.

(LT-MB-Y)



13.04.2017 11:40:22 TSI

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