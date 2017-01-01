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AK Parti'de sandık görevlileri eğitim aldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:41
AK Parti'de sandık görevlileri eğitim aldı
AK Parti'de sandık görevlileri eğitim aldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Seçiminde görev alacak sandık görevlilerine eğitim verildi.
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar yönetiminde, İl Hukukçusu ve Siyasi Hukuki İşler Başkanı Murat Özkaya ile İl Hukukçusu İsa Gündüz, tarafından verilen eğitimde, sandık görevlileri, müşahitler, kat sorumluları ile gönüllü sandık görevlilerine seçim günü neler yapmaları gerektiği hususunda bilgilendirme yapıldı.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan programa, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti İl ve ilçe yönetimi ile sandıklarda AK Parti adına görev yapacak kişiler katıldı.
AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, İl Hukukçusu ve Siyasi Hukuki İşler Başkanı Murat Özkaya ile İl Hukukçusu İsa Gündüz'ün sunum ve eğitimi ile başlayan toplantıda, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider, sandık görevlilerine hitaben birer konuşma yaptı.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, 16 Nisan Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması seçimlerinde sandıklarda görev alacakların sandıklarına iyi sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı.
Sandıklarda AK Parti adına görev alacak kişilerin seçimin gerçek kahramanları olduğunu ifade eden İl Başkanı Tanrıver şöyle konuştu : "AK Parti'nin her bir kademesinde görev alan teşkilat mensuplarımızla, sandık görevlilerimizle birlikte hummalı bir çalışma içerisindeyiz. 16 Nisan'da yapılacak seçimlerin kahramanları sizler olacaksınız. Unutmayınız seçimler sandıklarda kazanılır ve sandıkta kaybedilir. Sizler seçimlerin huzur içerisinde güven içerisinde gerçekleşmesine de yardımcı olacaksınız. Bunun için kurallara dikkat etmelisiniz. Seçimlerde sorumluluğunuzu bilerek hareket edeceğinize yürekten inanıyor, çalışmalarınızda şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
(COŞ-SK)

13.04.2017 11:48:53 TSI
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