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Genco Erkal 'İnsanlarım' ile Eskişehirlilerle buluştu

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:56
Genco Erkal 'İnsanlarım' ile Eskişehirlilerle buluştu
Genco Erkal 'İnsanlarım' ile Eskişehirlilerle buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet'in yapıtlarından uyarladığı ve Hikmet'in Bursa Cezaevinde geçirdiği yılların öyküsünün anlatıldığı 'İnsanlarım' Eskişehirliler ile buluştu.
Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Hasan Polatkan Kültür Merkezinde gerçekleşti. 'İnsanlarım'ı izlemeye CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaş geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Hasan Polatkan Kültür Merkezi adeta hınca hınç doldu.
Umutsuzluğun kol gezdiği bir dönemde, tüm ütopyaların yıkılıp, çöktüğü bir karanlık çağda, en zorlu koşullarda bile "gelecek güzel günlere olan inancını" yitirmeyen Nazım Hikmet'in soluğunu duyurmak isteyen 'İnsanlarım'ın kurgusu içinde, Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye Destanı, Şeyh Bedreddin Destanı, Taranta-Babu'ya Mektuplar'dan bölümler ve gene o dönemde yazılmış şiirler ve mektuplar yer alıyor.
"Nazım Hikmet memleket, memleket şimdi kavga bekliyor"
Etkinlikte konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, "Sayın Genco Erkal size çok teşekkür ediyorum. Sevgili Odunpazarlılar, Eskişehirliler, Nazım Hikmet herhalde memleket, memleket şimdi bir kavga bekliyor. Pazar günü hepimiz Nazım Hikmet'in bize gösterdiği yoldan direneceğiz. Direnmeliyiz ve 'Hayır'ı çıkarmalıyız. Demokratik parlamenter sistemi yaşatmalıyız" dedi.
Genco Erkal'dan 'Hürriyet Kavgası' ile mesaj
Başkan Kurt konuşmasının ardından Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde yapılan Nazım Hikmet büstünü Genco Erkal'a hediye etti. Erkal, etkinliğin sonunda Nazım Hikmet'in "Hürriyet Kavgası" adlı şiirini okudu. İzleyiciler etkinlik sonunda Erkal'ı uzun süre ayakta alkışladı.
Etkinliğe katılan herkese Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan Nazım Hikmet Türk Köylüsü Filminin DVD'si hediye edildi.
(İHA-MET-Y)

13.04.2017 12:04:44 TSI
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