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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta Esat Kabaklı konseri

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:01
Tokat'ta Esat Kabaklı konseri
Tokat'ta Esat Kabaklı konseri

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen" Birlik Gecesinde" Türk Halk Müziği sanatçılarından Esat Kabaklı sahne aldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kapalı spor salonunda düzenlenen gece, AK Parti Reşadiye İlçe Başkanlığı tarafından organize edildi. Salonu dolduran coşkulu kalabalık, ellerinde ki Türk bayrakları ve "Evet" yazılı bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu. AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Av. Sefa Yiğit, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Coşkun Çakır'ın konuşmasının ardından şair-yazar ve TV programcısı Serdar Tuncer, Osmanlı tarihi ve kültürünü, Osmanlı Padişahlarının kaleme aldığı şiirleri, müzik ve görsellerle harmanlayarak dinleyicilerine aktardı. Programın son bölümünde ise vatan ve kahramanlık şarkıları seslendiren Esat Kabaklı, geceye katılan vatandaşların isteklerini seslendirdi. Program sonunda Serdar Tuncer ile Esat Kabaklıya çeşitli hediyeler takdim edildi.
(Nİ-GF-Y)

13.04.2017 12:09:32 TSI
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