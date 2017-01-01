YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çaldıran Belediyesinden içme suyu çalışması

Çaldıran Belediyesinden içme suyu çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, ilçedeki içme suyu sıkıntısını gidermek için çalışmalara başladı.

Çaldıran Belediye Başkanlığı, ilçedeki içme suyu sıkıntısının giderilmesi için kaynak sularını tespit ederek, inceleme altına aldı. Yıllardır ilçe merkezinde

büyük sorun haline gelen içme su sorununu çözmek için kolları sıvaya Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, tespit edilen kaynak sularını yerinde inceledi. Çaldıran ilçesinde yıllardır büyük su sıkıntısı yaşandığını belirten Tekin Dundar, "Bu sorun ilçe merkezi ve 30 mahallemizde hayatı olumsuz etkilemektedir. Su hayattır, medeniyettir, yaşamın ta kendisidir. Susuz bir hayat, yaşanmaz ve düşünülemez. İlçemizde yaz mevsiminin kısa sürmesi nedeniyle karların erimesini bekledik ve hemen kaynak sularının tespitine başladık. Bizzat yerinde kaynakları inceleyerek VASKİ ile istişare ederek gerekli çalışmalara başlayacağız. İlçemizin dört bir yanı içilebilir su kaynaklarıyla doludur. Bu su kaynaklarını değerlendirerek, bu güzel hizmetin halkımıza ulaşmasını sağlamayı kendimize görev bildik. Çaldıran'ımız, tarihine layık hizmetleri fazlasıyla hakkediyor. Devletimiz bizi bu halkımıza hizmet etmek adına görevlendirmiştir. Bizlerde halkımıza layık olmaya çalışacağız" dedi.

(MSA-Y)



13.04.2017 12:17:53 TSI

NNNN

