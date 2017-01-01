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Anne ve kızına sokak ortasında dayak



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da sokak ortasında anne ve kızı bıçaklı saldırıya uğrayarak, darp edildi.

Olay, Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi 1. Kocasinan Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, annesi Leyla Y., ile sokakta yürüyen Gülşan B., yanlarına yaklaşan 3 kişi tarafından tehdit edilerek bıçaklı saldırıya uğradı. Darp edilen anne ve kızı aldıkları bıçak darbesiyle de yaralandı.

Olay sonrası 3 şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüpheli firarlar G.A., N.A. ve Y. A.'nın eşkallerini belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.

(AA-AA-Y)



13.04.2017 12:39:23 TSI

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