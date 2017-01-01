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Demirtaş: "Milli iradenin tecellisinde en önemli unsur, halkın hür iradeyle oy kullanmasıdır"



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milli iradenin tecellisinde en önemli unsurun, halkın hür iradesi ile oy kullanması olduğunu söyledi.

Anayasa Değişikliği Referandum Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Çukurova Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan Anayasa değişikliği referandumunda vatandaşların özgür iradeleri ile oy kullanmaları ve seçim güvenliğinin sağlanması konusunda alınacak önlemlerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda konuşan Vali Demirtaş, milli iradenin tecellisinde en önemli unsurun, 'halkın hür iradesi ile oy kullanması olduğuna' dikkat çekti.

Toplantıda, Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenen seçim yasaklarına uyulması gerektiği ifade edildi. Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, halk oylamasının yapılacağı pazar günü alınması gereken ek önlemlerin masaya yatırılması ve katılımcılar arasında görüş alış verişinde bulunulmasıyla sürdü.

(ELF-Y)



13.04.2017 13:01:38 TSI

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