13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Genç kursiyerleri sertifikalarını aldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:07
Genç kursiyerleri sertifikalarını aldı
Genç kursiyerleri sertifikalarını aldı

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Biga'da Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında 145 çiftçiye sertifika verildi.
Türkiye İş Kurumu Çanakkale İl Müdürlüğü (İŞKUR), İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğünce yürütülen Tarımsal Nüfus Gençleşiyor projesi kapsamında Biga'da baklagil, yem bitkileri yetiştiriciliği kursları sona erdi. Eğitimlerini tamamlayan 145 kursiyere sertifikaları Biga Ticaret Sanayi Odası konferans salonunda törenle verildi. Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, "Çanakkale, Türkiye'de ister bitkisel üretim olsun, ister hayvansal üretim olsun çok önemli bir yere sahip. Bir çok üründe ülkemizde üretim miktarı bakımında ilk 10'a girebiliyoruz. 38 üründe üretim miktarı bakımından ilk ona girebiliyoruz. Buda ilimizin bitkisel üretimde ne kadar iyi olduğunun en büyük göstergesidir. Hayvancılıkta öyleyiz, süt üretimimiz hem miktar bakımından hem de kalite olarak bir çok ilden çok iyi yerde olduğumuzu bize gösteriyor. Şimdi 600 bin dekar bir alanda Biga'da, bir bitkisel ürün potansiyelimiz var. Yani Çanakkale'nin 3 milyon 300 bin dekarlık tarımsal alanın 600 bin dekarı Biga'da ve üretim miktarına baktığımızda Çanakkale ortalamasının bile üzerinde üretim gerçekleştiriyor" dedi.
Törende baklagil, yem bitkileri yetiştiriciliği kursunu başarı ile tamamlayan 16 bayan, 6 erkek olmak üzere toplam 25 kursiyer, Sarıcaköy, Balıklıçeşme, Kanibey, Gerlengeç, Yeniçiftlik köylerinde ise süt sığırı yetiştiriciliği kurslarını başarı ile tamamlayan 136 bayan, 9 erkek olmak üzere toplam 145 kursiyer sertifika aldı. Törene Çanakkale İl Gıda ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Çanakkale Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan, Biga Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı, Biga İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, Oda birlik ve Kooperatif Başkanları ve üreticiler katıldı.
(GD)

13.04.2017 13:15:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Doktorlardan saman nezlesi uyarısı
YEREL

DOKTORLARDAN SAMAN NEZLESİ UYARISI
Biga'da işyerinde yangın
YEREL

BİGA'DA İŞYERİNDE YANGIN
Romanlar okuma yazma öğreniyor
YEREL

ROMANLAR OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR
Turan; &quot;Milletle yol yürüyen kazanır&quot;
YEREL

TURAN; "MİLLETLE YOL YÜRÜYEN KAZANIR"
Biga'da İŞKUR işçileri işe başladı
YEREL

BİGA'DA İŞKUR İŞÇİLERİ İŞE BAŞLADI
Kepez belde başkanından ziyaretler
YEREL

KEPEZ BELDE BAŞKANINDAN ZİYARETLER
Çanakkale AFAD'a yeni kurtarma aracı
YEREL

ÇANAKKALE AFAD'A YENİ KURTARMA ARACI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması