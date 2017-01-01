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Genç kursiyerleri sertifikalarını aldı



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Biga'da Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında 145 çiftçiye sertifika verildi.

Türkiye İş Kurumu Çanakkale İl Müdürlüğü (İŞKUR), İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğünce yürütülen Tarımsal Nüfus Gençleşiyor projesi kapsamında Biga'da baklagil, yem bitkileri yetiştiriciliği kursları sona erdi. Eğitimlerini tamamlayan 145 kursiyere sertifikaları Biga Ticaret Sanayi Odası konferans salonunda törenle verildi. Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, "Çanakkale, Türkiye'de ister bitkisel üretim olsun, ister hayvansal üretim olsun çok önemli bir yere sahip. Bir çok üründe ülkemizde üretim miktarı bakımında ilk 10'a girebiliyoruz. 38 üründe üretim miktarı bakımından ilk ona girebiliyoruz. Buda ilimizin bitkisel üretimde ne kadar iyi olduğunun en büyük göstergesidir. Hayvancılıkta öyleyiz, süt üretimimiz hem miktar bakımından hem de kalite olarak bir çok ilden çok iyi yerde olduğumuzu bize gösteriyor. Şimdi 600 bin dekar bir alanda Biga'da, bir bitkisel ürün potansiyelimiz var. Yani Çanakkale'nin 3 milyon 300 bin dekarlık tarımsal alanın 600 bin dekarı Biga'da ve üretim miktarına baktığımızda Çanakkale ortalamasının bile üzerinde üretim gerçekleştiriyor" dedi.

Törende baklagil, yem bitkileri yetiştiriciliği kursunu başarı ile tamamlayan 16 bayan, 6 erkek olmak üzere toplam 25 kursiyer, Sarıcaköy, Balıklıçeşme, Kanibey, Gerlengeç, Yeniçiftlik köylerinde ise süt sığırı yetiştiriciliği kurslarını başarı ile tamamlayan 136 bayan, 9 erkek olmak üzere toplam 145 kursiyer sertifika aldı. Törene Çanakkale İl Gıda ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Çanakkale Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan, Biga Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı, Biga İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, Oda birlik ve Kooperatif Başkanları ve üreticiler katıldı.

(GD)



13.04.2017 13:15:14 TSI

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