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Özalp ilçesinde park yenileme çalışması



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  Van'ın Özalp Belediyesi, ilçe merkezindeki Barış Parkında modernizasyon ve yenileme çalışmaları başlattı.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, önceki dönemde gerekli bakımları yapılmayan ve ilgisiz bırakılan parkın büyük ölçüde yıpranarak tahribat gördüğünü söyledi. Vardar, "Bu sebeple belediyemiz, tüm vatandaşlarımızın parkımızdan en güzel şekilde faydalanmaları ve parkımızı modern bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarımıza başladık. Yenilenecek olan Barış Parkımızda spor alanı, piknik alanı, çocuk oyun alanı, ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmaları yapılacak. Parkımızın yenileme çalışmaları bittiğinde, Özalp ilçemize yakışır modern bir park ortaya çıkacak" dedi.

(MSA-Y)



13.04.2017 13:29:02 TSI

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