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Elazığ'da "Haydi Bilim Yolculuğuna" projesi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ilköğretim öğrencilerine, bilgiyi kaynağından öğrenme ve meraklarını geliştirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında bilim merkezi gezdirildi.

Elazığ İl Özel İdaresi Genel sekreterliği tarafından hazırlanan 'Haydi Bilim Yolculuğuna' projesi kapsamında Baskil ve Keban ilçelerinde eğitim gören 400 öğrenci öğretmenleri refakatinde bilim merkezini gezdi. Gezide öğrencilere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu'da eşlik etti.

Öğrencileri, bilimle tanıştırma çalışmalarına devam ettiklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, " Mart ve Nisan ayı içerisinde, DAP destekli 'Haydi Bilim Yolculuğu' projesi ile özellikle bilime ve merkeze ulaşım konusunda dezavantajlı olan ilçelerden öğrencilerimizi bilim merkezimize taşıdık. Çocuklarımızın tanışabileceği bilimsel etkinlikleri onlara tanıtma programı yaptık" dedi.

Haydi Bilim Yolculuğu projesi kapsamında Keban ve Baskil ilçelerinden 400 öğrenciyi bilim merkezine getirdiklerini aktaran Sabuncu, "Öğrencilerimizi bilim merkezimizde gezdirdik. Onların bilim, teknoloji, matematik ve fizikle aşinalıklarını oluşturmaya çalıştık. Projemiz başlangıç olarak ilçe üzerinden devam etti. Projenin öğrenciler üzerindeki pozitif etkisini görerek uzatılmasına karar verdik" diye kaydetti.

Proje kapsamında 2 bin öğrencinin merkezi gezeceği de belirtildi.

(YÖ-HİV-Y)



13.04.2017 13:43:55 TSI

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