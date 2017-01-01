Hakkında kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Asliye Ceza İlamat Masasınca Kanuna Muhalefet Suçundan hakkında kesilmiş 1 yıl hapis cezası bulunan İ.A'nın yakalanması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şahıs asayiş ekiplerince gece geç saatlerde Gölbaşı Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
13.04.2017 14:24:18 TSI
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