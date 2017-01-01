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Samsun'da hekim sorunu sözleşmeli hekimlerle çözülecek

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:22
Samsun'da hekim sorunu sözleşmeli hekimlerle çözülecek
- Samsun'un merkeze uzak ilçelerinin hekim sorunu, sözleşmeli hekimlerle çözülecek

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Samsun'a 227 sözleşmeli hekim kadrosu verildiğini söyleyen Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, uzak ilçe hastanelerinde artık uzman hekim ve acil hekimi eksikliğinin yaşanmayacağını söyledi.
Sağlık Bakanlığının bu yıl yapacağı 16 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında bakanlığa yaptıkları taleplerin uygun görüldüğünü ve sözleşmeli sağlık personeli istihdamına yeniden izin verildiğini belirten Genel Sekreter Kılıç, bu çalışmayla Samsun'a 227 sözleşmeli hekim kadrosu verildiğini söyledi. Bu kadronun 155'inin Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü gibi uzak ilçelere verileceğini bildiren Kılıç, 72'sinin ise merkez ve merkeze yakın ilçe hastanelerinde kullanılacağını söyledi. Uzak ilçelere zorunlu hizmet kapsamında yapılan atamalarla gelen hekimlerin ya göreve başlamadan ya da zorunlu hizmet süresi olan 2 yılın sonunda ilçeden ayrılmayı tercih ettiğini ifade eden Kılıç, bu ilçelerde bir süreliğine giderilen hekim sıkıntısının, hekimler ayrıldıktan sonra zaman zaman tekrar yaşandığını belirtti.

"2017'nin sonuna kadar bütün eksikleri gidermeyi amaçlıyoruz"
4924 sayılı Kanun'un gönüllük esası ile çalışmayı içeren ve insanların ekonomik olarak da motive olmasını sağlayan bir sistem olduğunu belirten Genel Sekreter Kılıç, "Bu kanun kapsamında uzman hekim ve acil hekimleriyle yapılacak sözleşmelerle hem bu bölgelere daha fazla uzman hekim ve acil hekiminin gitmesinin önü açılacak hem de uzun vadede görev yerlerinde değişimler yaşanmayacağı için hekim atama dönemlerinde yaşanan eksikliklerin önüne geçerek bu bölgelerde daha nitelikli ve kesintisiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak. Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde yıl içi yapılacak atamalarda da istenilen hekim kadrolarının açılacağı sözünü aldık. Türkiye'nin diğer illerine oranla daha iyi durumdayız. 2017 yılı sonuna kadar Samsun'un hiçbir noktasında tek bir gün bile hekim sıkıntısı yaşanmayacağı bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.
(KA-SLH-Y)

13.04.2017 14:29:02 TSI
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