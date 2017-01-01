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Silopi'de talasemi hastaları için özel oda hizmeti



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi Devlet Hastanesinde talasemi hastaları için 2 oda hizmet vermeye başladı.

Şırnak Talasemi Derneği (ŞITADER) Başkanı Nurullah Bartan, Silopi'de talasemi hastalarının sorunlarını ilettiği Kaymakam Savaş Konak ve Silopi Devlet Hastanesi Başhekimliğinden olumlu cevap aldı. Girişim sonucunda Kaymakam Konak, belediyenin imkanları ile başhekimlik tarafından tahsis edilen 2 odanın döşemesini yaptırdı. Törenle açılan odanın açılış kurdelesini kesen Kaymakam Konak, "Kaymakamlık ve belediye olarak değerlendirdik. Belediyenin olanaklarıyla Silopi Belediyesi olarak burayı bütün tefrişatı ile beraber küçük yavrularımıza sunmuş bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde yine hastane yönetiminden hocalarımızdan gelen bütün talepleri değerlendireceğiz sağlık açısından ve gerekli yardımlar yapılacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Çocuklara şimdiden acil şifalar diliyorum" dedi.

Kurdelenin kesilmesinden sonra Kaymakam Savaş Konak odalarda incelemede bulundu.

Talasemi hastaları için hazırlanan özel oda sayesinde hastalar artık kan nakli için bu özel odada bekletilecek. Gerekli tedavilerin ardından kan nakilleri yapılacak. 15 Temmuz darbe gecesi şehit olan polis memuru Sevda Güngör'ün isminin verildiği oda, çocuklar için çizgi film karakterleri ile döşendi. Kan nakli sırasında hasta yakınlarının bekleme sırasında sıkılmamaları için de odalardan birine dünya klasiklerin yer aldığı kitap ve televizyon yerleştirildi.

(AYZ-MP-Y)



13.04.2017 14:42:08 TSI

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