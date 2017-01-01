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Sandıklara ulaşımda engeller kalktı



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BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda oy kullanacak engelli vatandaşların seçim sandıklarına ulaşımını kolaylaştırmak için 16 engelli aracıyla hizmet verecek.

Anayasa değişikliği referandumu için sandığa gidecek olan engelli vatandaşları unutmayan Osmangazi Belediyesi, engelli vatandaşlara ulaşım desteği sağlayacak. 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumda oy kullanma hakkına sahip olan ortopedik engelli vatandaşlara, sabah saat 08:00'den akşam 17:00'ye kadar ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak anayasa değişikliği referandumunda oy kullanacak ortopedik engelli vatandaşlarımız, evlerinden araçlarımızla alınıp, sandıklarının bulunduğu seçim merkezine götürülecek. Oylarını kullandıktan sonra da yeniden evlerine bırakılacak. Sunmuş olduğumuz bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 13 Nisan'dan itibaren mesai saatleri içerisinde 0224 280 29 29 numaralı telefonu arayarak talepte bulunabilirler" dedi.

(MŞ)



13.04.2017 14:45:51 TSI

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