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Pazaryerililer Derneği'nden Başkan Bakıcı'ya teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Pazaryerililer Derneği üyeleri, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Pazaryerililer Gecesi'ne verdiği desteklerden dolayı Başkan Bakıcı'ya teşekkür etti. Başkan Bakıcı da, "Bozüyük'te faaliyet gösteren derneklerimiz ile bir araya gelmek onlarla istişareler yapmak bizler için çok önemli Bozüyük Belediyesi olarak her zaman derneklerimizin çok önemli bir yere sahip olduğuna inanıyor ve yaptığımız çalışmalarda onlarla birlikte hareket etmek istiyoruz" dedi.

Başkan Bakıcı'ya aynı zamanda Pazaryerili vatandaşların yoğun olarak servis beklediği Cumhuriyet İlkokulu önüne yerleştirilen klimalı durak için de teşekkür eden dernek yöneticileri, Bozüyük Belediyesinin faaliyetlerinden ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Hayrettin Eldemir de hazır bulundu.

(FSİ-Y)



13.04.2017 14:46:08 TSI

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