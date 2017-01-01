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Başkan Demirkol Haliliyelileri bir araya getirdi

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tirit programına katıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye İlçesine bağlı mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği Haliliye Buluşmalarının ikincisine ev sahipliği yaptı. Programa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı.

Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde, Haliliye Buluşmalarının ikincisi düzenlendi. Haliliye ilçesine bağlı mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu yetkililerinin de yer aldığı buluşmaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Güngör Azim Tuna, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Kemalettin Yılmaztekin, Mahmut Kaçar ve Mehmet Ali Cevheri, eski milletvekilleri Mehmet Yalçınkaya, Müfit Yetkin ve Seydi Eyyüpoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, belediye meclis üyeleri, AK Parti teşkilat üyeleri katıldı. Haliliye'nin her kesiminin yer aldığı buluşmaya katılan davetliler, düzenlenen anlamlı buluşmadan dolayı Başkan Demirkol'a teşekkür etti.

Buluşmaya katılan davetlilerle görüşen Başkan Demirkol, yaptığı konuşmada Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. "Haliliye için hep iyisi, hep yenisi" sloganıyla yaptıkları yeniliklerden ve projelerden bahseden Başkan Demirkol, "Söz verdiysek yaparız dedi, verdiğimiz sözlerin tezahürü yeni ortaya çıkmaktadır. Haliliye Belediyesi olarak toplumun tüm kesimlerinin mutlu olması bizim temennimizdir. İnsanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarını temin etmek bizim vazifemizdir" dedi.

Başkan Demirkol projeleri anlattı

Başkan Fevzi Demirkol, konuşmasının devamında hazırladıkları projeleri sıralayarak, "Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde hasta yakınları için misafirhanenin temelini attık. İnşaatımız devam ediyor. 200 nüfusun üzerindeki tüm kırsal mahallelerimize birer taziye evi yapmaya başladık. Bir kültür merkezinin temelini atıyoruz. Bu kültür merkezimizde iki adet yüzme havuzu, fitness salonu, eğitim salonları, konferans salonları, bu kültür merkezimizde kapalı otopark yer alacak. Haliliye Belediyesi olarak insanımızın tüm noktada hizmetinde olduğumuzu, tüm kesimlere hizmet etme arzumuzdan dolayı aile yaşam merkezi adı altında bir merkez inşa ediyoruz. Bu merkezimizde kreş, kütüphane, kapalı salon, engelli havuzu, kadınlarımızın eğitimi için çeşitli atölyeler, derslikler. Ayrıca yaşlılarımızın hizmetine sunmak üzere yaşlı bakım evimiz yer almaktadır. Devteşti Mahallemizde bir yüzme havuzunun ihalesini yaptık. Karşıyaka bölgemizde Şanlıurfa'da daha önce yapılmamış bir tematik parkı devam ettiriyoruz. Bizim bu husustaki çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"16 Nisan'da sandık başına gidelim"

16 Nisanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi halk oylamasıyla ilgili evet desteği isteyen ve 16 Nisan'da herkesi sandık başına davet eden Başkan Demirkol, "16 Nisan'da lütfen kimse pikniğe gitmesin. Vatandaşlık vazifesini yerine getirsin. Ondan sonrasında sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde pikniğe gideriz" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, davetlilerden 16 Nisandaki referandum da evet desteği isteyerek, "Değerli kardeşlerim Haliliye ilçesi, önemli ilçelerimizin başında geliyor. Belediye başkanımız yerelde yaptığı, yapacağı hizmetleri anlattı. İnşallah bu hizmetler, bu dönem içerisinde planlı bir şekilde neticelenir ve sizlerin memnuniyetine mazhar olur. Yaptıkları benim de şahit olduğum önemli çalışmalar var" dedi.

Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Kemalettin Yılmaztekin, Mahmut Kaçar, Mehmet Ali Cevheri ve Seydi Eyüpoğlu da, kürsüye çıkarak davetlilere selamlama konuşması yaptı.

Haliliye Buluşmalarının ilki ise geçen 8 Nisanda kırsal mahalle muhtarları, kırsal mahallelerdeki bölge halkının katılımıyla gerçekleşmişti.

(Şİ-SD-Y)



13.04.2017 15:07:43 TSI

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