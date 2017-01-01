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Arguvan Belediyespor'da İnönü Üniversitesi maçı hazırlıkları sürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya'yı önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör lig'de (BAL) temsil edecek takımı belirleyecek kritik baraj maçına hazırlanan Arguvan Belediyespor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

İnönü Üniversitesispor ile 23 Nisan Pazar günü Bölgesel Amatör Lig baraj maçına çıkacak Arguvan Belediyespor'da açıklamalarda bulunan teknik sorumlu Ali Turgut, "Gücümüz nispetinde bu maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi. Rakibini yenerek tarihinde ilk kez BAL'a yükselmeyi hedeflen Arguvan temsilcisinde bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Haftanın 3 günü Yeşiltepe Stadı'nda idman yapan Arguvan Belediyespor'da zorlu İnönü Üniversitesi maçı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan takımın teknik sorumlusu Ali Turgut, İnönü Üniversitesispor ile oldukça zor bir 90 dakikaya çıkacaklarını söyleyerek, kazanan tarafın kendileri olmak istediğini ifade etti.

"Elimizden geleni yapmaya çalışacağız"

Malatya futbolu adına büyük önem taşıyan baraj maçına herkesi beklediklerini kaydeden Turgut, "Gerçekten çok çalıştık ve Malatya amatör futbol sezonunda şampiyon olduk. Şimdi işimiz daha zor. Bölgesel Amatör Lige yükselebilmek için önümüzde tek 90 dakika var. Bu maç bir sezonun emeğinin alınacağı ya da alınamayacağı bir 90 dakika. Tabi rakibimizin gücünün farkındayız. Bana göre bu sezon BAL'da en istikrarlı ve iyi futbol oynayan birkaç takımdan biriydi İnönü Üniversitesi. Biz de gücümüz nispetinde bu maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Haftanın 3 günü çalışmalarımızı sürdürüyor. Malatya futbolu adına büyük önem taşıyan baraj müsabakasına herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(MT-SD-Y)



13.04.2017 15:09:47 TSI

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