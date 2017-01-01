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Başkan Adanur, Şahin Tepesindeki yeni imar yollarını inceledi



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Cizre Belediye Başkanvekili ve Kaymakam Ahmet Adanur, Sur Mahallesi Şahin Tepe'deki imar yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Yerleşime yeni açılan alanlarda yeni imar yolları açmak için çalışmalarını sürdürmeye devam eden Cizre Belediyesi, Sur Mahallesi Şahin Tepe'de de yerleşime yeni açılan alanlarda yeni imar yolları açma çalışmalarına başladı. Açılacak olan yollar 15 metre genişliğinde 235 metre uzunluğunda olacak. Yeni imar yolları için yapılan çalışmaları Belediye Başkanvekili ve Kaymakam Ahmet Adanur, yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin yetkili birim müdürlerinden bilgi alan Adanur, çalışmaların kısa bir süre içinde başlatılması gerektiğini belirterek, "Yapılacak olan çalışmalar düzgün ve hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Yapılacak olan imar yollarını mevzuata uygun değişen ve gelişen Cizre'mize yakışan bir şekilde yapılmadır" dedi.

(AY-MP-Y)



13.04.2017 15:53:03 TSI

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