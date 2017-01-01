YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Demirkol ile Vali Tuna kültür evini ziyaret etti

Başkan Demirkol ile Vali Tuna kültür evini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte İbrik Mahallesinde Haliliye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Kültür Evini ziyaret etti. Vali Tuna, Haliliye Belediyesinin çok amaçlı kültür evlerinin örnek bir proje olduğunu kaydetti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte İbrik Mahallesini ziyaret etti. İbrik Mahalle Muhtarı İbrahim Yeşil'in de hazır bulunduğu ziyarette Haliliye Belediyesi tarafından yapılan Çok Amaçlı Kültür Evi incelendi. Başkan Demirkol, Vali Tuna'ya kültür evi projesi ve salonda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, "Valimiz Güngör Azim Tuna milli ve manevi değerlerimize, gençlik ile kültüre vermiş olduğu önem itibariyle bugün çok yoğun gündemine rağmen Haliliye İlçemizin İbrik Mahallesindeki Çok Amaçlı Kültür Evini ziyaret etti. Bu kültür evlerimizi vatandaşlarımızın sevinçli günleri, nişan ve düğün törenleri için, acılı günlerinde taziyelerini yapmaları için, diğer günlerde de eğitim amacıyla kullanmaları için yaptık. Biz valilik, milli eğitim ve müftülük ile işbirliği halindeyiz. Bu salonlarımızın içini doldurmak ve vatandaşlarımızın oradan bir eğitim almalarını hedeflemekteyiz. Biz daha önce Haliliye Belediyesi olarak 300 nüfusu baz alarak 137 kırsal mahallemizin 34'ünde Çok Amaçlı Salonlarımızı ihale usulüyle yaptırdık. Ayrıca vatandaşlarımızın daha önce başlattığı 25 adet çok amaçlı kültür evini de biz tamamladık. Her şeyiyle, halısıyla klimasıyla kullanıma hazırdır. Şimdi 200 nüfusun üzerindeki kırsal mahallelerde bu hizmetimiz devam etmektedir. Bu hizmetimizin inşallah daha ileride devam edeceğini müjdeliyorum. Valimiz Güngör Azim Tuna'ya gençlerin ve gençliğin yetişmesi hususunda bize sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Haliliye İlçesinin Şanlıurfa'nın en kalabalık ilçelerinden biri olduğunu anımsatan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise "Kırsal da 137 mahallemiz var. Bunlardan biri de şu an bulunduğumuz İbrik Mahallesi. Burada gördüğümüz kadarıyla Haliliye Belediyesi 200 nüfusun üzerindeki mahallelerde taziye evi yapımına başlamış. İncelediğimiz kadarıyla hem ekonomik hem de pratik birçok fonksiyonu bir arada bulunduran ve insanımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir ihtiyacı da gideren projeler. Örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Bizler bu projenin diğer ilçelerimizde de uygulanmasını teşvik edeceğiz. Bu konuda biz de destek olacağız" ifadelerini kullanırken proje nedeniyle Başkan Demirkol'u kutladığını söyledi.

(Şİ-SD-Y)



13.04.2017 16:19:59 TSI

NNNN

