13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Demirkol ile Vali Tuna kültür evini ziyaret etti

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:12
Başkan Demirkol ile Vali Tuna kültür evini ziyaret etti
Başkan Demirkol ile Vali Tuna kültür evini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte İbrik Mahallesinde Haliliye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Kültür Evini ziyaret etti. Vali Tuna, Haliliye Belediyesinin çok amaçlı kültür evlerinin örnek bir proje olduğunu kaydetti.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte İbrik Mahallesini ziyaret etti. İbrik Mahalle Muhtarı İbrahim Yeşil'in de hazır bulunduğu ziyarette Haliliye Belediyesi tarafından yapılan Çok Amaçlı Kültür Evi incelendi. Başkan Demirkol, Vali Tuna'ya kültür evi projesi ve salonda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, "Valimiz Güngör Azim Tuna milli ve manevi değerlerimize, gençlik ile kültüre vermiş olduğu önem itibariyle bugün çok yoğun gündemine rağmen Haliliye İlçemizin İbrik Mahallesindeki Çok Amaçlı Kültür Evini ziyaret etti. Bu kültür evlerimizi vatandaşlarımızın sevinçli günleri, nişan ve düğün törenleri için, acılı günlerinde taziyelerini yapmaları için, diğer günlerde de eğitim amacıyla kullanmaları için yaptık. Biz valilik, milli eğitim ve müftülük ile işbirliği halindeyiz. Bu salonlarımızın içini doldurmak ve vatandaşlarımızın oradan bir eğitim almalarını hedeflemekteyiz. Biz daha önce Haliliye Belediyesi olarak 300 nüfusu baz alarak 137 kırsal mahallemizin 34'ünde Çok Amaçlı Salonlarımızı ihale usulüyle yaptırdık. Ayrıca vatandaşlarımızın daha önce başlattığı 25 adet çok amaçlı kültür evini de biz tamamladık. Her şeyiyle, halısıyla klimasıyla kullanıma hazırdır. Şimdi 200 nüfusun üzerindeki kırsal mahallelerde bu hizmetimiz devam etmektedir. Bu hizmetimizin inşallah daha ileride devam edeceğini müjdeliyorum. Valimiz Güngör Azim Tuna'ya gençlerin ve gençliğin yetişmesi hususunda bize sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Haliliye İlçesinin Şanlıurfa'nın en kalabalık ilçelerinden biri olduğunu anımsatan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise "Kırsal da 137 mahallemiz var. Bunlardan biri de şu an bulunduğumuz İbrik Mahallesi. Burada gördüğümüz kadarıyla Haliliye Belediyesi 200 nüfusun üzerindeki mahallelerde taziye evi yapımına başlamış. İncelediğimiz kadarıyla hem ekonomik hem de pratik birçok fonksiyonu bir arada bulunduran ve insanımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir ihtiyacı da gideren projeler. Örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Bizler bu projenin diğer ilçelerimizde de uygulanmasını teşvik edeceğiz. Bu konuda biz de destek olacağız" ifadelerini kullanırken proje nedeniyle Başkan Demirkol'u kutladığını söyledi.
(Şİ-SD-Y)

13.04.2017 16:19:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Harran Üniversitesi ile TİGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLE TİGEM ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Akçakale Belediye Başkanının eşi Ayşenur Ayhan kadınlardan evet sözü aldı
YEREL

AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANININ EŞİ AYŞENUR AYHAN KADINLARDAN EVET SÖZÜ ALDI
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna öğrencilerle buluştu
YEREL

ŞANLIURFA VALİSİ GÜNGÖR AZİM TUNA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Başkan Çiftçi Süleymaniyelilerle buluşarak eveti anlattı
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ SÜLEYMANİYELİLERLE BULUŞARAK EVETİ ANLATTI
Başkan Demirkol Haliliyelileri bir araya getirdi
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL HALİLİYELİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
Şanlıurfa'da fuar alanı ihtiyacı son buluyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA FUAR ALANI İHTİYACI SON BULUYOR
Suriyeli sporculara destek
YEREL

SURİYELİ SPORCULARA DESTEK
Başkan Atilla'dan &quot;Evet&quot; Klibi
YEREL

BAŞKAN ATİLLA'DAN "EVET" KLİBİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:
&quot;Ligde kalacağımıza inanıyoruz&quot;
YEREL

"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen'in referandum çalışmaları
YEREL

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI EMİN ÖNEN'İN REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Başkan Pınarbaşı aradı, Bakan Çelik anında talimat verdi
YEREL

BAŞKAN PINARBAŞI ARADI, BAKAN ÇELİK ANINDA TALİMAT VERDİ
Şanlıurfa'da Suriyelilerin kaldığı konukevinde yangın
YEREL

ŞANLIURFA'DA SURİYELİLERİN KALDIĞI KONUKEVİNDE YANGIN
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ:
BBP Genel Başkanı Destici Şanlıurfa'da
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ ŞANLIURFA'DA

Haliliye Belediyesi Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Fuarında yerini aldı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARINDA YERİNİ ALDI
Organize sanayi bölgesine yeni cami yapılıyor
YEREL

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE YENİ CAMİ YAPILIYOR
Haliliye Belediyesinden &quot;Anadolu'ya Vurulan Mühür İstiklal Marşı&quot; sempozyumu
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN "ANADOLU'YA VURULAN MÜHÜR İSTİKLAL MARŞI" SEMPOZYUMU
Seçim minibüsünün çarptığı çocuk öldü
YEREL

SEÇİM MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ
Hükümlüler fidan dikti
YEREL

HÜKÜMLÜLER FİDAN DİKTİ
Şanlıurfa kurtuluş müzikali İstanbul'da sahnelendi
YEREL

ŞANLIURFA KURTULUŞ MÜZİKALİ İSTANBUL'DA SAHNELENDİ
11 Nisan Külliyesi hızla yükseliyor
YEREL

11 NİSAN KÜLLİYESİ HIZLA YÜKSELİYOR
&quot;GAP'ta 100 milyar liralık kaynak yatırıma dönüştürüldü&quot;
YEREL

"GAP'TA 100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber