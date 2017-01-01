13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Aşırı sis sürücülere zor anlar yaşattı

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:52
Aşırı sis sürücülere zor anlar yaşattı
Aşırı sis sürücülere zor anlar yaşattı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Besni ilçesinde etkili olan yağmur yağışıyla beraber yere çöken sis nedeniyle araç kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düştüğü Besni ilçesinde, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise herhangi bir kazanın yaşanmaması için araç hızlarını oldukça düşürerek, yolculuklarını sürdürdü.
(CK-SD-Y)

13.04.2017 16:59:21 TSI
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