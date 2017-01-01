13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Deligöz: "Türkiye kabuğuna sığmıyor"

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:56
Deligöz: "Türkiye kabuğuna sığmıyor"
Deligöz: "Türkiye kabuğuna sığmıyor"
- "Büyüyen gelişen Türkiye Avrupa'yı rahatsız ediyor"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - 16 Nisan tarihinde yapılacak olan Halk Oylaması'na sayılı günler kaldı. Üç günden az kalan oylama öncesinde Erzurum Milletvekillerinin tempolu bir şekilde ziyaretleri devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, bugün ilçelerdeki ziyaretlerini tamamladı. Horasan ve Köprüköy'e çıkarma yapan Deligöz'ü burada ilçe başkanı ve belediye başkanları karşıladılar. Cadde cadde sokak sokak esnafı gezerek sorunlarını dinleyen ve halk oylamasında evet oyunun gerekliliğini anlatan Milletvekili Deligöz'e vatandaşların ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Tüm ilçelerdeki çalışmalarını tamamlayan Deligöz, 16 Nisan tarihindeki halk oylamasının ülkenin geleceğine atılmış imza olduğunu söyledi.
DELİGÖZ; ERZURUM YİNE VEFASINI GÖSTERECEK
İlçe gezilerinde sık sık esnafla sohbet eden Deligöz, Erzurum'un ülke sevdasına örnekler verdi. Tarih boyunca ülkenin zor durumlarında düşman işgallerinde Erzurum'un her daim dik durduğuna dikkatleri çeken AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, "Mülki İslam şehri Erzurum ve ahalisi her daim ülkenin zor günlerden kurtarılması için elini taşın altına soktuğunu biliyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin şu günlerde dört bir yanı düşmanlarla çevrili olduğunu düşündüğümüzde 16 Nisanın ehemmiyetini o zaman anlarız" diye konuştu.
NEDEN EVET'İ ANLAMAK İÇİN HAYIRCILARI İYİ TAHLİL ETMEK LAZIM
Halk oylamasında her evet oyunun büyük anlamlar içerdiğini söyleyen AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz, 17 Nisan'da mutlu bir sabaha uyanmanın Evet oyu ile mümkün olacağını dile getirdi. Yeni Anayasa ile birlikte özgürlüklerin daha çok artacağına ve ekonomik büyümenin geçen yıllara oranla daha fazla olacağına değinen Deligöz, "Her geçen gün büyüyen kabuğuna sığmayan Türkiye'miz yeni anayasa ile önündeki engelleri de ezip geçecektir. Hiç bir güç ülkemizin gelişimine engel olamayacaktır. Verilecek destek büyüklüğü ile hizmetlere etki edecektir" dedi.
(ERZ-AT-Y)

13.04.2017 17:05:00 TSI
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