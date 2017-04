YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Deligöz: "Türkiye kabuğuna sığmıyor"

ERZURUM (İHA) - 16 Nisan tarihinde yapılacak olan Halk Oylaması'na sayılı günler kaldı. Üç günden az kalan oylama öncesinde Erzurum Milletvekillerinin tempolu bir şekilde ziyaretleri devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, bugün ilçelerdeki ziyaretlerini tamamladı. Horasan ve Köprüköy'e çıkarma yapan Deligöz'ü burada ilçe başkanı ve belediye başkanları karşıladılar. Cadde cadde sokak sokak esnafı gezerek sorunlarını dinleyen ve halk oylamasında evet oyunun gerekliliğini anlatan Milletvekili Deligöz'e vatandaşların ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Tüm ilçelerdeki çalışmalarını tamamlayan Deligöz, 16 Nisan tarihindeki halk oylamasının ülkenin geleceğine atılmış imza olduğunu söyledi.

DELİGÖZ; ERZURUM YİNE VEFASINI GÖSTERECEK

İlçe gezilerinde sık sık esnafla sohbet eden Deligöz, Erzurum'un ülke sevdasına örnekler verdi. Tarih boyunca ülkenin zor durumlarında düşman işgallerinde Erzurum'un her daim dik durduğuna dikkatleri çeken AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, "Mülki İslam şehri Erzurum ve ahalisi her daim ülkenin zor günlerden kurtarılması için elini taşın altına soktuğunu biliyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin şu günlerde dört bir yanı düşmanlarla çevrili olduğunu düşündüğümüzde 16 Nisanın ehemmiyetini o zaman anlarız" diye konuştu.

NEDEN EVET'İ ANLAMAK İÇİN HAYIRCILARI İYİ TAHLİL ETMEK LAZIM

Halk oylamasında her evet oyunun büyük anlamlar içerdiğini söyleyen AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz, 17 Nisan'da mutlu bir sabaha uyanmanın Evet oyu ile mümkün olacağını dile getirdi. Yeni Anayasa ile birlikte özgürlüklerin daha çok artacağına ve ekonomik büyümenin geçen yıllara oranla daha fazla olacağına değinen Deligöz, "Her geçen gün büyüyen kabuğuna sığmayan Türkiye'miz yeni anayasa ile önündeki engelleri de ezip geçecektir. Hiç bir güç ülkemizin gelişimine engel olamayacaktır. Verilecek destek büyüklüğü ile hizmetlere etki edecektir" dedi.

