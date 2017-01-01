13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Tosya'da 67 kaçak mülteci yakalandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:00
Tosya'da 67 kaçak mülteci yakalandı
Tosya'da 67 kaçak mülteci yakalandı

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda seyir halinde bulunan 09 BK 590 plakalı yolcu otobüsünde 56'sı Afganistanlı, 11'i de Pakistan uyruklu olmak üzere 67 mülteci yakalandı.
16 gün önce Afganistan'dan yola çıktıkları ve İran'dan Türkiye'ye kaçak geçiş yaptıkları öğrenilen mülteciler, 09 BK 590 plakalı yolcu otobüsü ile İstanbul'a gitmek isteyen 67 mülteci Tosya'dan geçiş yaptıkları sırada yakalandı.
İlçe Kaymakamlık bahçesine getirilen mülteciler burada yapılacak sorgulama ve sağlık kontrollerinin ardından Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği ve ardından da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
(SDA-BA-Y)

13.04.2017 17:07:38 TSI
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