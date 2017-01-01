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Kuluncak'ta yön levhalama çalışmaları tamamlandı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuluncak'ta yön levhalama çalışmalarını tamamladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçelerde trafik yön bilgilendirme levhaları ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya merkezin yanı sıra kırsal mahallelerde de trafik işaretleme çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arapgir, Arguvan, Akçadağ, Doğanşehir ve Kale ile Kuluncak ilçelerinde trafik yön bilgilendirme levhalama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, levhalama çalışmalarının son olarak Kuluncak ilçesinde yapıldığı belirtilerek, çalışmalar sonucunda ilçe genelinde yön bilgilendirme levhasının dikiminin tamamlandığı dile getirildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar öncesinde ilçe Belediye Başkanı Mehmet Boyraz ile de gerekli görüşmelerde bulunulduğu, görüşmeler neticesinde levhalama çalışmalarının yapılacağı noktaların birlikte tespit edilerek çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde Darende ilçesinde de levhalama çalışmalarına başlanacağı, yıl sonuna kadar da Hekimhan, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde levhalama çalışması yapılarak tüm ilçelerde yön bilgilendirme levhalama işinin bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

(BT-SD-Y)



13.04.2017 17:17:58 TSI

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