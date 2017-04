YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kahta Devlet Hastanesinin yer tahsisi hastaneye verilecek

Kahta Devlet Hastanesinin yer tahsisi hastaneye verilecek



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesinin talebi üzerine mülkiyeti belediyeye ait olan 10 bin metrekarelik alan Kahta Devlet Hastanesine tahsis edileceği bildirildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, beraberinde Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile birlikte hastanenin kuzey cephesinde bulunan ve sağlık alanı olarak değerlendirilmesi planlanan alanda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde mülkiyeti belediyeye ait olan ve mevcutta park ve kademenin yer aldığı toplam 10 bin metrekarelik alanın Kahta Devlet Hastanesine tahsis edilmesine karar verildi. Sağlık alanında yapılan yatırımların, devrim niteliğinde olduğunu ifade eden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti'nin modern hastaneler, son teknoloji cihazlar ve personel yatırımları ile sağlık alanında büyük bir çığır açtığını söyledi. Başkanvekili Aydın, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Belediye başkanımızın katkılarıyla 10 bin metrekarelik alanı hemodiyaliz merkezi, toplum ve ruh sağlığı merkezi, misafirhane ve ilçemizi rahatlatması için ek bina olarak değerlendireceğiz" dedi.

Her şeyin başı sağlık olduğunu vurgulayan Başkan Toprak ise, "Bugüne dek hastanemizden gelen talepleri hep olumlu karşıladık, her türlü desteği verdik. Daha önce de 4 bin metrekarelik alanı otopark için tahsis etmiştik. İnsanlarımız şuanda istifade ediyor. Bugün yine park ve kademe olarak kullanmakta olduğumuz bu alanı tahsis etmek için bir aradayız. Halkımızın menfaatlerine yönelik her projeyi desteklemeye ve katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha kaliteli sağlık hizmeti için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost ise, "Hastanemiz büyük bir sağlık merkezi konumundadır. Sağlık yöneticileri olarak sağlığa yapılan yatırımları toplumun geleceğine yapılan yatırımlar olarak görüyoruz. Bu sebeple ilçemizin ihtiyacı olan hemodiyaliz merkezi, TRSM (Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ve Misafirhane) için en uygun yerin yakınımızda bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan 10 bin metrekarelik alanın olduğunu arz ettim. Bugün o bölgede yapılan inceleme neticesinde görüş birliğine varıldı, uygun görüldü. Çok hızlı bir şekilde projelerimizi hazırlayıp sunacağız. Bizlere sürekli destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

13.04.2017 17:21:21 TSI

