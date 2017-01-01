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Kaymakamlar Başkan Alıcık'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ile Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı'ya yaptığı ziyaretin karşılığı olarak Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük eşliğinde İadeyi ziyarette bulunan Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı Alıcık'a kendi yaptığı Karacasu Testisini hediye etti.

Kararname çıkana kadar vekâleten Karacasu İlçesinde görev yaparken, kararnamenin çıkmasının ardından asaleten atanan Büyüknalçacı ile Nazilli Kaymakamlığına gelen İbrahim Küçük Başkan Alıcık'a yaptıkları iadeyi ziyaretleri samimi sohbet ortamında geçerken, Nazilli'de gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlerden dolayı Başkan Alıcık'ı tebrik ettiler. Görev alanlarındaki çalışmaları hakkında da fikir telakkisinde bulunan Kaymakam İbrahim Küçük ile Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile ziyaret sonunda günün anısına fotoğraf çekildi.



Büyüknalçacı Karacasu İlçesindeki kendisine ait atölyede yaptığı gelin testisi olarak adlandırılan ve üzerine Başkan Alıcık'ın isminin yazılı olduğu Karacasu Testisini hediye etti.

(MB-Y)



13.04.2017 18:21:33 TSI

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