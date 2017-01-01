13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kumla'nın doğalgaz hasreti sona erdi

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:45
Kumla'nın doğalgaz hasreti sona erdi
Kumla'nın doğalgaz hasreti sona erdi

(Fotoğraflı)

Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinin tatil beldesi Kumla'nın doğalgaz hasreti sona erdi.
Kumla Mahallesi İskele Meydanı'nda doğalgaz meşalesi yakıldı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Kumla Mahallesi'ni doğalgaza kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Göreve geldiğimizde Kumla halkı ile birlikte ilk iş olarak doğalgaz için imza kampanyası başlatmıştık. O dönemde 6 bin imza topladık. Bu talebimizi EPDK ve AKSA doğalgaza ilettik. Gerekli etüt ve proje çalışmalarının ardından mahallemize doğalgaz verilmesi kararını çıkardık. Ardından oldukça zorlu bir alt yapı çalışma süreci yaşadık. Bugün Kumla'ya doğalgaz vermenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
AKSA Doğalgaz Müdürü Levent Üstüner de, doğalgaz hatlarını kademeli olarak devreye soktuklarını anlatarak, testler yapıldığını bildirdi. Borudaki havanın boşaltıldığını ve yüzde yüz gaz elde edilene kadar teknik işlemler gerçekleştirildiğini bildiren Üstüner, "Kumla Mahallesi artık doğalgaza kavuştu. Şu ana kadar 600 abonemiz oldu. Yıl sonuna kadar hedefimiz 4 bin abone yapmak. Ancak biz gerekli alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı Kumla'da bulunan 16 bin konuta göre yaptık. Kumla Mahallemizi doğalgaza kavuşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.
Protokol mensupları davullu zurnalı törende oyun havalarına eşlik ederek, doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
(MŞ)

13.04.2017 18:52:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Rumelililer 'evet' diyecek
YEREL

RUMELİLİLER 'EVET' DİYECEK
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU:
Miniklerden polis amcalarına ziyaret
YEREL

MİNİKLERDEN POLİS AMCALARINA ZİYARET
Rotaractlar yeni döneme hazır
YEREL

ROTARACTLAR YENİ DÖNEME HAZIR
UEDAŞ kesintisiz elektrik için tedbirlerini aldı
YEREL

UEDAŞ KESİNTİSİZ ELEKTRİK İÇİN TEDBİRLERİNİ ALDI
Yıldırım'da güvenli ulaşım
YEREL

YILDIRIM'DA GÜVENLİ ULAŞIM
Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Sandıklara ulaşımda engeller kalktı
YEREL

SANDIKLARA ULAŞIMDA ENGELLER KALKTI
Nilüfer Belediyesi üreticiye meyve fidanı dağıttı
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRETİCİYE MEYVE FİDANI DAĞITTI
Gölkuşu suya indi
YEREL

GÖLKUŞU SUYA İNDİ
CHP'nin Gönen mitingi
YEREL

CHP'NİN GÖNEN MİTİNGİ
Yıldırım'da demokrasi 'engel' tanımıyor
YEREL

YILDIRIM'DA DEMOKRASİ 'ENGEL' TANIMIYOR
Dündar: &quot;Bu ülke koalisyonlardan çok çekti&quot;
YEREL

DÜNDAR: "BU ÜLKE KOALİSYONLARDAN ÇOK ÇEKTİ"
Türkyılmaz'ın faaliyetleri oy çokluğuyla reddedildi
YEREL

TÜRKYILMAZ'IN FAALİYETLERİ OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ
UYMSİB Başkanı Yazgan:
YEREL

UYMSİB BAŞKANI YAZGAN:
Selvili Cadde viyadük ile rahatlayacak
YEREL

SELVİLİ CADDE VİYADÜK İLE RAHATLAYACAK
Limak Uludağ Elektrik, müşterileriyle birlikte engelleri ortadan kaldırıyor
YEREL

LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK, MÜŞTERİLERİYLE BİRLİKTE ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYOR
Bursa'da tır işçi servisine çarptı: 15 yaralı
YEREL

BURSA'DA TIR İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 15 YARALI
Şehidin adı Kobra'da
YEREL

ŞEHİDİN ADI KOBRA'DA
Tümgeneral Saldık darbe girişimi gecesi silahlığı kilitletmiş
YEREL

TÜMGENERAL SALDIK DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SİLAHLIĞI KİLİTLETMİŞ
İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı
YEREL

İZNİK GÖLÜ'NDE GÜMÜŞ BALIĞI SEZONU AÇILDI
BDT'nin iki oyunu izleyiciyle buluşacak
YEREL

BDT'NİN İKİ OYUNU İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

'Kim doktor olmak ister' konulu kompozisyon yarışması düzenlendi
YEREL

'KİM DOKTOR OLMAK İSTER' KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber