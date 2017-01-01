YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kumla'nın doğalgaz hasreti sona erdi

Kumla'nın doğalgaz hasreti sona erdi



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinin tatil beldesi Kumla'nın doğalgaz hasreti sona erdi.

Kumla Mahallesi İskele Meydanı'nda doğalgaz meşalesi yakıldı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Kumla Mahallesi'ni doğalgaza kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Göreve geldiğimizde Kumla halkı ile birlikte ilk iş olarak doğalgaz için imza kampanyası başlatmıştık. O dönemde 6 bin imza topladık. Bu talebimizi EPDK ve AKSA doğalgaza ilettik. Gerekli etüt ve proje çalışmalarının ardından mahallemize doğalgaz verilmesi kararını çıkardık. Ardından oldukça zorlu bir alt yapı çalışma süreci yaşadık. Bugün Kumla'ya doğalgaz vermenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

AKSA Doğalgaz Müdürü Levent Üstüner de, doğalgaz hatlarını kademeli olarak devreye soktuklarını anlatarak, testler yapıldığını bildirdi. Borudaki havanın boşaltıldığını ve yüzde yüz gaz elde edilene kadar teknik işlemler gerçekleştirildiğini bildiren Üstüner, "Kumla Mahallesi artık doğalgaza kavuştu. Şu ana kadar 600 abonemiz oldu. Yıl sonuna kadar hedefimiz 4 bin abone yapmak. Ancak biz gerekli alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı Kumla'da bulunan 16 bin konuta göre yaptık. Kumla Mahallemizi doğalgaza kavuşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Protokol mensupları davullu zurnalı törende oyun havalarına eşlik ederek, doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

(MŞ)



13.04.2017 18:52:52 TSI

NNNN

