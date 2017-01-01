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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Büyükşehir'den Gönen'e 3 yılda 75 milyon liralık yatırım

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:48
Büyükşehir'den Gönen'e 3 yılda 75 milyon liralık yatırım
Büyükşehir'den Gönen'e 3 yılda 75 milyon liralık yatırım

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Gönen ilçesindeki Büyükşehir yatırımlarında incelemelerde bulunarak düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uğur, mitingde yaptığı konuşmada 16 Nisan halk oylamasının Türkiye için önemine vurgu yaptı.
İlk olarak Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar ve Belediye başkanı Hüseyin Yakar ile birlikte Büyükşehir tarafından ilçeye yapılacak olan Cumhuriyet Meydanı projesiyle ilgili brifing alan Uğur, daha sonra BASKİ tarafından yapımı süren 80 bin kişilik atıksu tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Uğur daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar bir araya gelerek 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemini anlattı.

"Gönen Türkiye'yi besleyen ilçe"
Mitingde ilk olarak Gönen Belediye Başkanı Hüseyin yakar bir konuşma yaptı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur halka hitap etti. Gönen'in her zaman demokrasiye sahip çıkarak, darbelere karşı durduğunu söyleyen Başkan Uğur, "Gönenliler 60 ve 12 Eylül darbeleri ile 15 Temmuz'daki darbe girişimine de karşı geldi. Gönen'in her zaman AK Parti'ye sahip çıktı bizleri bağrına bastı. Gönen, Gönenli Mehmet Efendi'nin torunları. Türkiye'yi besleyen ilçemiz. Çeltiği, sütü, peyniri, eti, yoğurdu ile her şeyiyle Türkiye'yi besliyor. Balıkesir 30 Mart 2014'te Balıkesir Büyükşehir oldu. Biz Büyükşehir kanununu çıkarırken, muhalefet hep karşı geldi. Hizmet gitmez, Türkiye'nin üniter yapısı bozulur dediler. Beni başkan seçtikten sonra yapılanmamızı başlattık. Bizim ustamız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl İstanbul'da çöpleri toplanmayan, suları akmayan, işçi ücretlerinin ödenmediği İstanbul'a el attı. Tüm sorunları çözdü. Bizde ustamız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden giderek sorunları çözüyoruz" diye konuştu.

Gönen'e Büyükşehir'den 75 milyon liralık yatırım
Büyükşehir Belediyesi olarak Gönen'e üç yılda 74 milyon 973 bin liralık yatırım yapıldığını belirten Başkan Uğur, "Belediye Başkanımız Hüseyin Yakar bey ve Kaymakamımız ile su arıtma tesisine gittik. İstiyoruz ki Gönen Çayımız temiz aksın. BASKİ genel Müdürlüğü'nün Gönen'e harcadığı para 38 Milyon 425 bin, Fen İşleri 29 Milyon 500 bin, Kent Estetiği 1,5 milyon, Kırsal 250 bin, Ulaşım 285 bin, Çevre Koruma 3 milyon 570 bin. İtfaiye 1,5 milyon. Hepsini topladığımız da 74 milyon 973 bin yapıyor. Büyükşehir burada kaç kişiyi istihdam ediyor? BASKİ'de 53, İtfaiye 32, Fen 13, Ulaşım 6, Kültür 2, Çevre Koruma 9, Zabıta 19 toplamda 135 kişi Büyükşehir'den maaş alıp Gönenlilere hizmet ediyor. 64 aramız burada hizmet veriyor. Büyükşehir ile beraber 30 araç Gönen- Bandırma arası gidip geliyor. 4 seferde 65 yaş ve üzeri için gidip geliyoruz. Bugüne kadar 74 bin kişiyi taşımışız. Büyükşehir 75 milyon destek ile bu işleri yapıyor" dedi.

Başkan Uğur'dan Gönen'e meydan sözü
Sındırgı'ya Büyükşehir tarafından meydan yapıldığını, Bigadiç'e ise yapılacağını aktaran Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:"Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Cumhuriyet Meydanı için bir proje hazırlamış. Kaymakamlık binası yıkılıyor. Büyük bir kent meydanı yapacağız. Helal olsun Gönen'e. Altıda otopark olacak. Gönen güzel bir kent meydanına kavuşacak. Bu yatırımları yaparken Hükümetimizde ülkemizde siyasi ve ekonomik istikrar olduğundan yatırımlarını yapıyor. Gönen hastanesi bitti. Gönen- Bandırma arası yol. Balıkesir önemli bir coğrafik konumda bir taraf Marmara, bir taraf Ege. 300 kilometre kıyı şeridimiz var. Balıkesir dünyanın en zengin yeri. Madenlerin çoğu Balıkesir'den çıkıyor. Allah'ın en güzel şekilde yarattığı bir Balıkesir'de yaşıyoruz. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Hükümetimizin yaptığı İzmir- İstanbul otoyolu, Orhangazi köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Balıkesir'i daha da değerli hale geliyor. Yatırımcılar Balıkesir'e akın ediyor".

Uğur: "Anayasa oylaması ile Türkiye'nin önü açılacak"
Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak olan halkoylamasına da değinen Başkan Uğur, Anayasa değişikliğinin Türkiye açısından önemli olduğunu ifade etti. 16 Nisan Anayasa oylaması ile Türkiye'nin önünün açılacağını kaydeden Uğur, "Türkiye'ye istikrar gelecek. Biz Cumhuriyet kurulduğundan bu yana 94 yıl geçmiş, 65. Hükümet. Amerika 238 yıl olmuş Trump 45. Devlet başkanı. 1 aylık, 2 aylık koalisyon hükümetlerinde bürokratta çalışmıyor. Bürokrat iş yapmıyor. 4 ay ömrü var. Sen adamı bakan yapsan 4 ayda bakanlığın kapısını zor öğrenir. Yapmıyor adam iş. Memleketin 2023 hedeflerine ulaşamamasının tek sebebi bu yapıdandır. Bu yapıya 16 Nisan'da inşallah son vereceğiz. Bütün Türkiye, Balıkesir ve Gönen Evet diyecek" şeklinde konuştu.
(OF-MŞ)

13.04.2017 18:55:18 TSI
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