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Viranşehir'de "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi" Konferansı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde.Viranşehir'de Erdemliler Hareketi Seçim Bürosu tarafından tertiplenen "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin Bilinmeyen Yönleri" konferansı gerçekleştirildi.

Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Belediye Başkan Yardımcıları Aslan Çiftçi, Mahmut Şık, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Koordinatörü Alaaddin Milli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, İlçe Nüfus Müdürü Faysal Turan, Hastane Başhekimi İlhan Erkan, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Araştırmacı Yazar ve "Demokratik Yönetim Biçimlerine Türkiye Katkısı: Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi" adlı kitabın yazarı Onur Erim, Türkiye modeli Cumhurbaşkanlığı Sistemini dinleyicilere anlattı. Siyaset Bilimci Onur Erim konuşmasında yeni sistemde denge mekanizmasının olduğunu ifade ederek, kötüye değil, iyiye gidilen bir sistem geldiğini söyledi. Erim, "Türkiye'de olduğumuz için elbette Türk tipi bir başkanlık olacak. Ama önerilen sistem başkanlık sisteminin ana temellerini içeriyor. Elbette memlekete özel düzenlemeler var. Örneğin başkan yardımcılarının seçilmiyor olması çok önemli. Bu durum yeni sistemde koalisyon olması ihtimalini ortadan kaldırıyor. Özellikle seçim kanunu sistemin büyük bir parçası olacak. Elbette geliştirilmesi gereken maddeleri vardır, olacaktır. Bunlar uygulama sırasında ortaya çıkacaktır. Ancak ben bu sistem oturduktan sonra dünyaya örnek bir sistem olacağını düşünüyorum" dedi.

Erim Referandum öncesi çıkan kitabına da değinerek "Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de kendi özünün dışında her tarafından tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi kitabım halkımızın konuyu layık ile idrak edebilmesi, konunun önemini kavrayabilmesi ve doğru kararı verebilmesi için kaleme alınmıştır" diye konuştu.

(EZ-OE-Y)



13.04.2017 18:56:07 TSI

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