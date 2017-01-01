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Başkan Kasap'tan esnafa vergi ve primlerde yapılandırma müjdesi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kasap, esnafa, sigorta, vergi ve oda borçlarında yeni bir yapılandırmaya gidileceğini söyledi.

Oda Başkanı Mehmet Kasap, Başbakan Binali Yıldırım'ın 16 Nisan Referandumu öncesinde esnaf ve işverenler için vergi yapılandırmasına gidileceğini söyledi. Kasap, "Başbakan Sayın Binali Yıldırım, meclis açılınca bu düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini söyledi. Ayrıca esnaf odasına borcu bulunan esnaflarımızın bu borçlarına da kısmi af ve faiz indirimi geldi. Başbakanımızın verdiği bu müjdeler ile işleri bozulan esnafımız rahat bir nefes almış olacak. Yapılacak uygulamada daha önce 2016 Haziran itibariyle yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da, yani 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve pirim borcu var ise önceki yapmış oldukları başvurular güncellenecek" dedi.

(RK-SD-Y)



13.04.2017 19:46:48 TSI

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