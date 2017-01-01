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Tut ilçesinde TBMM Başkanvekili Aydın'a sevgi seli



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bayanların 'Size Bakanlık Yakışır' dövizleriyle karşılandı.

16 Nisan tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili referandum çalışmalarını sürdüren TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Tut ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Halk eğitim merkezi salonunda partililer ile bir araya gelen Ahmet Aydın burada bayanların 'Size Bakanlık Yakışır' dövizleriyle karşılandı.

AK Parti Tut İlçe Başkanı Ahmet Öztürk'ün açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Ahmet Aydın, salonda ki coşkudan dolayı partililere teşekkür etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın burada yaptığı konuşmada, milletin önüne geleceğin belirleneceği bir sandık konulacağını belirterek, "Milletin önüne, milletin kendi yönetimiyle ilgili sandık konulacak. Hangi Türkiye istiyorsunuz? Nasıl bir yönetim istiyorsunuz? Sorularının cevabını istenecek. Koalisyon hükümetleriyle birlikte yolsuzluğu ve yoksulluğu yaşadık. Kendini ülkenin sahibi sananlar, siz yüzde 90 ile gelseniz dahi sizin dediğiniz değil, bizim dediğimiz olur diyorlardı. Başörtüsünü yasakladılar, 28 Şubatlar yaşandı. İmam hatiplere kat sayı adaletsizliği uygulandı.

Referandumda 'hayır' diyen zihniyet bu güne kadar Türkiye'nin hayrına olan hiçbir şeye 'evet' demedi. Köprülere, otoyollara, hava limanlarına 'hayır' dedi.

Yeni sisteme 'tek adam', 'diktatörlük' rejimi geliyor, diyorlar. Onların söylediği diktatörü hem millet, hem meclis, hem de yargı hesap soracak. Böyle bir tek adam olabilir mi? Diktatörlük ise demokrasi ne demektir? Bu milletin yüzde 50'sinden 1 fazlasının oyunu alacak, hesap verecek bir kişi tek adam veya diktatör değildir. İtalya'da Mussolini, Hitlerin Almanya'sı da parlamenter sistemdi. Faşist bir yönetim görmek istiyorsanız geçmişinize bakın. Vatanımız için, devletimiz için, bayrağımız için biz 'evet' diyoruz" dedi.

Ahmet Aydın daha sonra Tut Halk Eğitim Merkezinde meslek öğrenen bayanları ziyaret etti. Burada bayanlara gül takdim eden Ahmet Aydın'a kursiyerler büyük ilgi gösterdi. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu'nun da eşlik ettiği ziyarette, el emeği göz nuru ürünler hakkında bilgi verildi. Ahmet Aydın'a Tut Kaymakamı tarafından bir tablo hediye edildi.

Esnaflar ile sohbet eden Ahmet Aydın, CHP'li Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı'yı makamında ziyaret etti. Referandum ve ilçenin sorunları üzerine sohbet edildi. Başkan Avcı, Tut ilçesinin bazı sorunlarını Aydın'a aktararak, çözüm bulunması noktasında isteklerini dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a, Medya ve İletişim Sorumlusu ve partinin Tut İlçe Koordinatörü Veysel Dolgun, Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, meclis üyeleri ve parti yöneticileri eşlik etti.

(AHM)



14.04.2017 09:33:19 TSI

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