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'Çocuk Dostu Şehir' projesi İzmir'de tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, İzmir'de düzenlenen toplantıda Nevşehir Belediyesi'nin 'Çocuk Dostu Şehir' projesini tanıttı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Danışma Merkezi, UNICEF'in başlattığı 'Çocuk Dostu Şehirler' programı kapsamında İzmir'de düzenlenen 'Yerel yönetimlerde Çocuk Katılımı ve Önemi' konulu eğitim çalışmasında, Nevşehir Belediyesinin örnek proje uygulamalarını tanıttı.

21. yüzyılda endüstrileşme, tüketim, hızlı nüfus artışı, hızlı kentleşme ve paralelinde gelişen çevresel bozulmanın etkisi ile çocukların kentsel yaşama yeterince katılamadığına vurgu yapıldığı eğitim çalışmasında iyi bir kentin çocuk odaklı olarak hizmet üretmesinin hizmet standartlarının geliştirilmesi adına kente fonksiyonel bir güç katacağına işaret edildi.

Eğitim çalışmasında Çocuk Dostu Kentler arasında yerini alan Nevşehir'de, belediyenin yürüttüğü yatırımlarda "çocuk dostu şehir" bakış açısı ile hareket etmeyi görev olarak değerlendirdiğine vurgu yapılarak, yapılan çalışmalar video sunumu ile katılımcılara aktarıldı.

(COŞ-SK)



14.04.2017 09:46:28 TSI

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