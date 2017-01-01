14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Heyelan kazaya neden oldu

14 Nisan 2017 Cuma, 10:11
Heyelan kazaya neden oldu
Heyelan kazaya neden oldu

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolunda heyelan nedeniyle iki otomobil kaza yaptı.
Adıyaman ve Malatya'da etkili olan yağış nedeniyle Adıyaman Malatya Karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Gölbaşı Malatya Karayolunun 23. ve 24. kilometreleri ile eski Erkenek tünelinde yağan yoğun aşırı yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolunun 23 ve 24'üncü kilometresinde kaza meydana geldi.
Kazada yaralanan olmaz iken kazalar ile ilgili soruşturma başlattı. Gece meydana gelen heyelan sonucu karayolu uzun süre trafiğe kapandı. Karayolları Malatya 81. Şube Şefliği ile Adıyaman 87. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmaları sonucu karayolu trafiğe açıldı.
(KA-AHM)

14.04.2017 10:19:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tut ilçesinde TBMM Başkanvekili Aydın'a sevgi seli
YEREL

TUT İLÇESİNDE TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN'A SEVGİ SELİ
Adıyaman'da cinsel istismar iddiası
YEREL

ADIYAMAN'DA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
Başkan Kasap'tan esnafa vergi ve primlerde yapılandırma müjdesi
YEREL

BAŞKAN KASAP'TAN ESNAFA VERGİ VE PRİMLERDE YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL

AŞIRI YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Badminton bay bayan grup müsabakaları başladı
YEREL

BADMİNTON BAY BAYAN GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI
Sağlık personeline KKKA hastalığı eğitimi veriliyor
YEREL

SAĞLIK PERSONELİNE KKKA HASTALIĞI EĞİTİMİ VERİLİYOR
Kahta Devlet Hastanesinin yer tahsisi hastaneye verilecek
YEREL

KAHTA DEVLET HASTANESİNİN YER TAHSİSİ HASTANEYE VERİLECEK
Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

ADIYAMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Aşırı sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL

AŞIRI SİS SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Vali Erin kariyer günlerinde üniversitesi öğrencileriyle buluştu
YEREL

VALİ ERİN KARİYER GÜNLERİNDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
Şüpheli şahsın üzerinden esrar çıktı
YEREL

ŞÜPHELİ ŞAHSIN ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI
Başkan Kutlu vatandaşlardan evet sözü istedi
YEREL

BAŞKAN KUTLU VATANDAŞLARDAN EVET SÖZÜ İSTEDİ
Adıyaman Belediyesinden temizlik çalışması
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Sanayicilere 2016 yıllık işletme cetveli konusunda duyuru
YEREL

SANAYİCİLERE 2016 YILLIK İŞLETME CETVELİ KONUSUNDA DUYURU
Adıyaman'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası
YEREL

ADIYAMAN'DA SAHTE ALTINLA DOLANDIRICILIK İDDİASI
&quot;Suni Tohumlama ile Hayvan Irklarının Geliştirilmesi Projesi&quot;
YEREL

"SUNİ TOHUMLAMA İLE HAYVAN IRKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ"
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Milletvekili Halil Fırat gençlerle bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ HALİL FIRAT GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Hakkında kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL

HAKKINDA KESİLMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Motosiklet hırsızı tutuklandı
YEREL

MOTOSİKLET HIRSIZI TUTUKLANDI
Suni tohumlama ile hayvan ırklarının geliştirilmesi projesi tanıtıldı
YEREL

SUNİ TOHUMLAMA İLE HAYVAN IRKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TANITILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına inceleme
GÜNDEM

TSK'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ASKERİ TÖRENLE KARŞILANMASINA İNCELEME

 1
  • 2 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 3 Tarihi değiştiren 100 efsane otomobil!
  • 4 Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!