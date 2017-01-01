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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce Üniversitesi öğrencilerinden emniyet görevlilerine ziyaret

14 Nisan 2017 Cuma, 10:34
Düzce Üniversitesi öğrencilerinden emniyet görevlilerine ziyaret
Düzce Üniversitesi öğrencilerinden emniyet görevlilerine ziyaret

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sahne Sanatları Gezi Topluluğu (SAGET) öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü kapsamında Gümüşova Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdiler.
Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurularak farklı etkinliklere imza atan SAGET, gece gündüz fedakarca görev yapan emniyet mensuplarının kuruluş yıldönümünü kutladı.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, topluluk adına konuşan SAGET Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Şenol Şirin, ''Ülkemizi koruma adına fedakarca tüm benliğini ortaya koyarak şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet. Yaralanarak gazi olanlara uzun ömür, görevinin başında bulunan kahraman polislerimize ise başarılar diliyorum'' dedi.
Vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması için üstün gayret gösteren, görevinin başında yılmadan çalışan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlayan Şirin, gösterdikleri yakın ilgi için Gümüşova Emniyet Müdürlüğü adına, Emniyet Müdürü İnan Ersoy'a teşekkür ederek öğrencilerin el emeğiyle yaptığı el işi Türk Bayrağı tablosunu hediye etti.
(TT-İÇ)

14.04.2017 10:41:56 TSI
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