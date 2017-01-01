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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Dünya Otizm Farkındalık Günü

14 Nisan 2017 Cuma, 10:40
Dünya Otizm Farkındalık Günü
Dünya Otizm Farkındalık Günü

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi.
Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü", ve Nisan ayı "Otizm Farkındalık Ayı" olarak ilan edilmiştir. Otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması Sağlık Bakanlığımızın temel hedefleri arasındadır.
Bu kapsamda, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Erzurum'da yaşayan otizmli ve diğer gelişimsel engelli çocuklar ve aileleri ile konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir gece düzenlendi. Palandöken Otizm Derneği işbirliği ile düzenlenen geceye Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve eşi, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoglu ve eşi, Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN' in esi, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar ve eşi, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, , Sağlık yöneticileri, diğer kurum amirleri ve eşleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri katıldı.
Düzenlenen gecede konuşma yapan Uçar; "Tabii ki bu çocuklarımızın tıbbi desteklerini bizler sağlamaktayız ancak onların en büyük yaşam tutanakları ve en önemli tedavileri hiç şüphesiz siz değerli ailelerinin şefkat ve sıcaklığıdır. Biliyoruz ki normalde Bir annenin en büyük korkusu çocuğunun kendinden önce ölmesi iken Engelli bir çocuğun annesinin en büyük korkusu ise çocuğundan önce ölmektir. Bu vesile ile bu çocuklarımızın her daim yanında olan, bakımları ile mükemmel bir şekilde ilgilenen anne ve babalarının ellerinden öpüyoruz." dedi.
Tespitin erken dönemde gerçekleştirilmesi ve tedavi aşamalarının erken dönemde başlaması otizmli çocukların yaşam kalitesini arttırma anlamında büyük önem arz etmektedir. Konuyla ilgili çalışmalar kapsamında, sadece tek bir gelişimsel bozukluk değil sağlıklı çocuk gelişimini desteklemek, olası patoloji var ise erken dönemde müdahale ve değerli ailelerimize danışmanlık yapmak amacıyla Erken Çocukluk Dönemi Psikososyal Gelişim Tarama ve İzlem Merkezi açılmıştır. Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Bilim Dali işbirliği ile açılan merkezde, erken tanı Çalışmaları, eğitim faaliyetleri, risk tarama çalışmaları ve takip hizmetleri verilmektedir.
Sadece Nisan Ayı değil, tüm zamanlarda, kıymetli çocuklarımız ve değerli ailelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtir, sağlıklı günler dileriz.
(ERZ-Y)

14.04.2017 10:47:15 TSI
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