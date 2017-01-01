14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kulalı esnaftan 'evet' şiiri

14 Nisan 2017 Cuma, 10:45
Kulalı esnaftan 'evet' şiiri
Kulalı esnaftan 'evet' şiiri

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir esnaf pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliği referandumu için 'evet' isimli şiir yazdı.
AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında Ayakkabıcılar Sitesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. AK Parti'li Palabıyık ve beraberindekiler esnaflara anayasa değişikliğini anlattı. Esnaf ziyaretleri yaptığı sırada, ayakkabı imalatçısı Nasuh Ali Sancar, Palabıyık ve beraberindekilere kendisinin yazdığı 'evet' isimli şiiri okudu. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar tarafından oldukça olumlu karşılandıklarını belirten AK Partili Palabıyık, "Partili yöneticilerimiz ve üyelerimiz ile birlikte Ayakkabıcılar Sitesinde vatandaş ve esnaflarımızı ziyaret ettiğimiz sırada, ayakkabı imalatçısı Nasul Ali Sancar amcamızın kendisinin yazdığı güzel bir şiir ile karşılandık. Yapılacak olan referandum ile ilgili kendi görüşlerini kaleme alan Nasuh Ali amcamız şiirinde, ülkede yaşanan gördüğü zorlukları anlatmış. Nasuh Ali amcamız, ülkede yaşanan çift başlılık sıkıntılarının da devam etmemesi için 'evet' denilmesi gerektiğini ifade etti. İnşallah istikrarın sürmesi ve ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için 16 Nisan günü sandıklardan 'evet' çıkacak ve Türkiye'mizin, Manisa'mızın ve Kula'mızın geleceğini güzelleştirmek için çalışacağız" dedi.
(HY-AY-SÜ-Y)

14.04.2017 10:53:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İmar planları için teknolojik adım
YEREL

İMAR PLANLARI İÇİN TEKNOLOJİK ADIM
Çocuklar &quot;Hayvan Çiftliği&quot; ile eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR "HAYVAN ÇİFTLİĞİ" İLE EĞLENDİ
CHP Grup Başkanvekili Özel:
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL:

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Yokuşlu mahalleye merdivenli çözüm
YEREL

YOKUŞLU MAHALLEYE MERDİVENLİ ÇÖZÜM
İsmail Türk Ortaokulu yeni görünümüne kavuştu
YEREL

İSMAİL TÜRK ORTAOKULU YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU
Başkan Mersinli: &quot;Manisa gereken cevabı pazar günü verecek&quot;
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ: "MANİSA GEREKEN CEVABI PAZAR GÜNÜ VERECEK"
Manisa'da 112 STK 'evet' için çalışıyor
YEREL

MANİSA'DA 112 STK 'EVET' İÇİN ÇALIŞIYOR
STK'lardan Vali Güvençer'e davet
YEREL

STK'LARDAN VALİ GÜVENÇER'E DAVET
Recep Tayyip Erdoğan'a ödül
YEREL

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÖDÜL
Turgutlu'ya yeni taksi durakları
YEREL

TURGUTLU'YA YENİ TAKSİ DURAKLARI
Özel güvenlik sayısı polislerden fazla
YEREL

ÖZEL GÜVENLİK SAYISI POLİSLERDEN FAZLA
Turgutlulu öğrencilerden fidan dikimi
YEREL

TURGUTLULU ÖĞRENCİLERDEN FİDAN DİKİMİ
MASMEK, Korece ve Rusça'nın ardından İspanyolca kursu açıyor
YEREL

MASMEK, KORECE VE RUSÇA'NIN ARDINDAN İSPANYOLCA KURSU AÇIYOR
Şehit aileleri ve gazilerden 'evet'e tam destek
YEREL

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN 'EVET'E TAM DESTEK
Manisa'da seçmen sayısı yaklaşık 19 bin kişi arttı
YEREL

MANİSA'DA SEÇMEN SAYISI YAKLAŞIK 19 BİN KİŞİ ARTTI
Güzelyur Mahallesine yeni pazar yeri müjdesi
YEREL

GÜZELYUR MAHALLESİNE YENİ PAZAR YERİ MÜJDESİ
MASKİ ve Manisa CBÜ'den işbirliği
YEREL

MASKİ VE MANİSA CBÜ'DEN İŞBİRLİĞİ
Madde bağımlılığına karşı 'Kendine İyi Bak' projesi
YEREL

MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI 'KENDİNE İYİ BAK' PROJESİ
Ahmetli Çayı güvenli hale getirildi
YEREL

AHMETLİ ÇAYI GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ
Akhisarlı MHP'liler 'Evet' için toplandı
YEREL

AKHİSARLI MHP'LİLER 'EVET' İÇİN TOPLANDI
Vali Güvençer'den referandum açıklaması
YEREL

VALİ GÜVENÇER'DEN REFERANDUM AÇIKLAMASI
Yunusemreli muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ'ye teşekkür
YEREL

YUNUSEMRELİ MUHTARLARDAN BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ'YE TEŞEKKÜR
Fenalaşan yolcuyu hastaneye kadın otobüs şoförü yetiştirdi
YEREL

FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜ YETİŞTİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına inceleme
GÜNDEM

TSK'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ASKERİ TÖRENLE KARŞILANMASINA İNCELEME

 1
  • 2 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 3 Tarihi değiştiren 100 efsane otomobil!
  • 4 Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!