14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malazgirt'te 'Kariyer Günleri' etkinliği

14 Nisan 2017 Cuma, 10:49
Malazgirt'te 'Kariyer Günleri' etkinliği
Malazgirt'te 'Kariyer Günleri' etkinliği

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar, Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğine katıldı.
Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki usta öğretileler ve öğrencilerle bir araya gelen Doç. Dr. Muzaffer Çakar, kendi hayatından yola çıkarak, başarıya ulaşmanın basamaklarını genel hatlarıyla anlattı. Ülke meselelerine de temas eden Çakar, 15 Temmuz örnekliğinden yola çıkarak vatanımıza sahip çıkmanın önemine değindi. Çakar, "Milli manevi değerlerimizi yücelten, tarih şuuruna sahip bir nesil olarak yetişmek için, güzel ülkemizi dünya lideri konumuna getirmek için, gençlik yıllarımızda canımızı dişimize takarak gayret etmemiz gerekir" dedi.
"Kariyer Günleri" etkinliğine Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehim İbek de katıldı.
(VE-MSA-Y)

14.04.2017 10:56:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
Muş'ta 'Mesai Dışı Poliklinik' uygulaması
YEREL

MUŞ'TA 'MESAİ DIŞI POLİKLİNİK' UYGULAMASI
Rektör Polat, Kurtik Dağı'nda incelemelerde bulundu
YEREL

REKTÖR POLAT, KURTİK DAĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Muşlu gençler spora kazandırılıyor
YEREL

MUŞLU GENÇLER SPORA KAZANDIRILIYOR
Varto'da 200 kişilik pansiyon yapılacak
YEREL

VARTO'DA 200 KİŞİLİK PANSİYON YAPILACAK
Dölek'ten başarılı doktorlara plaket
YEREL

DÖLEK'TEN BAŞARILI DOKTORLARA PLAKET
Başkan Asya'dan referandum çalışması
YEREL

BAŞKAN ASYA'DAN REFERANDUM ÇALIŞMASI
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına inceleme
GÜNDEM

TSK'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ASKERİ TÖRENLE KARŞILANMASINA İNCELEME

 1
  • 2 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 3 Tarihi değiştiren 100 efsane otomobil!
  • 4 Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!