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Diyarbakır'da Bohçe müsabakaları sona erdi



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da düzenlenen Okullararası Bohçe İl Şampiyonası sona erdi.

Çok sayıda okulun yer aldığı müsabakalara Çınar Atatürk Ortaokulu damga vurdu. Erkekler kategorisinde birinci olan Çınar Ortaokul, kızlarda ikincilik madalyasının sahibi oldu. Çınar Atatürk Ortaokulu Müdürü Diyadin Ekinci, müsabakalarda başarılı olan öğrencilerini kutladığını söyledi. Ekinci, "İlk kez yer aldığımız müsabakalarda başarılı olduk. Hem erkeklerde hem de kızlar kategorisinde dereceye girdik. Bizim için güzel ve deneyimli bir müsabaka oldu. Hedefimiz bu spor branşında Diyarbakır'da söz sahibi olmaktır" dedi.

Ekinci, kendilerine büyük destek veren ve yanlarında olan Çınar Kaymakamı İsmail Şanlı'ya ve Çınar Gençlik ve Spor İlçe Müdür Yılmaz Bay teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

(İHA-MP-Y)



14.04.2017 10:58:56 TSI

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