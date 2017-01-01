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Aydın'ın en genç yorgancısı teknolojiye meydan okuyor



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Türkiye'de unutulan meslekler arasında yer alan yorgancılık yeniden moda oldu. Son yılların en sert kışının yaşandığı Aydın'da randevu sistemine göre çalışamaya başladıklarını belirten yorgancılar, özellikle yayla köyü bulunan ilçelerde işlerin çok yoğun olduğunu belirttiler.

Aydın'ın en genç yorgancılarından 23 yaşındaki Mustafa Kelleci, hayatından ve işinden oldukça memnun olduğunu belirterek yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu sistemi ile çalışmaya başladığını belirtti. Makine işi bir yorgan ya da teknoloji ürünü battaniyelerin kesinlikle yün yorganın yerine tutamayacağını belirten Mustafa Kelleci, "Bir dönem battaniye modası oldu insanlar yorgandaki sağlık ve konforu bulamayınca eskiye geri döndü. Özellikle gece ile gündüz arasındaki ısı farkının yoğun olduğu yaylalarda yaşayanlar mutlaka yün yorgan diktiriyor. Çıraklığa başladığımda işimle ilgili endişelerini dile getiren pek çok kişi oldu ama bugün 'iyi ki yorgancıyım' dediğim oluyor. Aydın'daki en genç yorgancılardan biri benim ve şu anda 4 aylık iş siparişim hazır" diye konuştu.

Turistik beldelerden da talep geliyor

İşyeri Köşk ilçesinde olmasına rağmen Didim ve Kuşadası gibi turistik beldelerden de sipariş geldiğini belirten Mustafa Kelleci, "Müşteri müşteriyi çekiyor. Bazı müşterilerim yazlıklarına da yorgan götürüyor. Daha önce yorgan kullanmayıp ilk defa yorganla yatan pek çok kişiler de yorgan siparişi veriyor. Birçok yorgancı çırak bulamıyor. Ben belki de en son çıraklardanım. Gençlerin bu mesleği seçmelerine tavsiye ediyorum" dedi.

Genç yorgancı Mustafa Kelleci, 2010 yılında uygulamaya koyulan Esnaf ve Sanatkârlar İçin Değişim, Dönüşüm ve Destek (3D) programı kapsamında yorgancıların gelir vergisinden muaf olduğunu bu işi yapmak isteyenlerin mesleğini daha rahat icra edebileceğini söyledi.

(İK)



14.04.2017 10:59:18 TSI

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