14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Uğur Bigadiç ve İvrindi'de vatandaşlarla buluştu

14 Nisan 2017 Cuma, 10:54
Başkan Uğur Bigadiç ve İvrindi'de vatandaşlarla buluştu
Başkan Uğur Bigadiç ve İvrindi'de vatandaşlarla buluştu

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bigadiç ve İvrindi'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Büyükşehirin çalışmalarını anlatan Başkan Uğur, 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine de vurgu yaptı. İlk olarak Bigadiç'te vatandaşlara hitap eden Başkan Uğur, daha sonra Bigadiç'in Kayırlar Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bigadiç programı Işıklar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelmesi ile sona eren programlarda Başkan Uğur'a Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da eşlik etti.

Büyükşehir İvrindi'ye 62 milyon 252 bin lira yatırım yaptı
Başkan Uğur daha sonra İvrindi'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. İlk olarak İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar bir konuşma yaparak halka seslendi. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur sahneye gelerek vatandaşlara hitap etti. Büyükşehir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi olduğunu söyleyen Başkan Uğur, kırsal mahallelere gitmeyen hizmetlerin ulaşması için 750 bin üzeri nüfuslu illerin Büyükşehir yapıldığını belirtti. Balıkesir'in 2014 yılı Mart ayında Büyükşehir olduğunu ifade eden Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesi'nin İvrindi'ye yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Uğur, İvrindiye 62 milyon 252 bin lira yatırım yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var
Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinen Başkan Uğur, Türkiye'de istikrar için halkoylamasının önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzun yıllar koalisyonlarla yönetildiği için hizmetler üretilemediğini belirten Uğur, "Koalisyonlarda bürokratlarda iş yapmıyordu. Çünkü bu iktidar 1-2 ay dayanır diyorlardı. Bakanı bakan yapıyorsun 3 ayı hayırlı olsun ile geçiyor. Bakan sağına soluna bakarken gidiyor. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrara ihtiyacı var" diye konuştu.

Anayasa değişikliği ile vesayetin biteceğini belirten Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Anayasa değişikliği ile milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Balıkesir'inde milletvekili sayısı bir artıyor. Meclise bir milletvekili fazla temsil edileceğiz. Milletvekili milletvekili olacak. Bu sistemde bütün kanun tekliflerini hükümet veriyor. Ama bu sistemde milletvekili verebilecek. Çünkü hükümet üyelerinin hiçbiri milletvekili değil. Kim verecek teklifleri milletvekilleri. Dolayısı ile milletvekilleri daha güçlü olacak. Ekonomik krizlerden ve koalisyonlardan o kadar zarar gördük ki. Bütün millet zarar gördü. Onun için Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin istikbali ve istikrarı için inşallah hep beraber evet diyeceğiz".
(OF-MŞ)

14.04.2017 11:01:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şarköy' de çaylar düdüklü suyundan
YEREL

ŞARKÖY' DE ÇAYLAR DÜDÜKLÜ SUYUNDAN
Balıkesir'deki son saraç ustası
YEREL

BALIKESİR'DEKİ SON SARAÇ USTASI
Dursunbey İmam Hatip Ortaokulu'nda sportif şahlanış
YEREL

DURSUNBEY İMAM HATİP ORTAOKULU'NDA SPORTİF ŞAHLANIŞ
Dursunbey'e yaşlı bakım merkezi yapılacak
YEREL

DURSUNBEY'E YAŞLI BAKIM MERKEZİ YAPILACAK
Büyükşehir'den Gönen'e 3 yılda 75 milyon liralık yatırım
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN GÖNEN'E 3 YILDA 75 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Balıkesir'e hafif raylı sistem için ilk adım atıldı
YEREL

BALIKESİR'E HAFİF RAYLI SİSTEM İÇİN İLK ADIM ATILDI
Başkan Uğur'dan Küçüksan esnafına müjdeler
YEREL

BAŞKAN UĞUR'DAN KÜÇÜKSAN ESNAFINA MÜJDELER
Kocaseyit'in torunları, Kocaseyit Havalimanı'nı gezdi
YEREL

KOCASEYİT'İN TORUNLARI, KOCASEYİT HAVALİMANI'NI GEZDİ
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 83. yıl dönümü düzenlenen kortej ve törenle kutlandı
YEREL

ATATÜRK'ÜN AYVALIK'A GELİŞİNİN 83. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN KORTEJ VE TÖRENLE KUTLANDI
Burhaniyeli öğrencilerin ödül köşesi
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÖDÜL KÖŞESİ
Burhaniye'de Kaymakam Öner 5 kırsal mahalleyi ziyaret etti
YEREL

BURHANİYE'DE KAYMAKAM ÖNER 5 KIRSAL MAHALLEYİ ZİYARET ETTİ
Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 83. yılı törenlerle kutlandı
YEREL

ATATÜRK'ÜN EDREMİT'E GELİŞİNİN 83. YILI TÖRENLERLE KUTLANDI
Kızık Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor
YEREL

KIZIK CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Taylıeli Mahallesi için alternatif yol çalışmaları başladı
YEREL

TAYLIELİ MAHALLESİ İÇİN ALTERNATİF YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İvrindi' de &quot;Okumak Başarmanın Altın Anahtarıdır&quot; projesi
YEREL

İVRİNDİ' DE "OKUMAK BAŞARMANIN ALTIN ANAHTARIDIR" PROJESİ
Burhaniyeli zeytinciler İzmir Fuarı'na gidecek
YEREL

BURHANİYELİ ZEYTİNCİLER İZMİR FUARI'NA GİDECEK
Burhaniye'de ecdada imam hatipli ziyareti
YEREL

BURHANİYE'DE ECDADA İMAM HATİPLİ ZİYARETİ
Ayvalık Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
YEREL

AYVALIK KENT KONSEYİ GENEL KURULU YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Tarih değiştiren 100 otomobil
OTOMOBİL

TARİHİ DEĞİŞTİREN 100 EFSANE OTOMOBİL!

 1
  • 2 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 3 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 4 Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!