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MHP'li Mutlu'dan 'evet' çağrısı

14 Nisan 2017 Cuma, 11:03
MHP'li Mutlu'dan 'evet' çağrısı
MHP'li Mutlu'dan 'evet' çağrısı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Fatsa İlçe Başkanı Eftal Mutlu referandum seçimlerinde Fatsa'dan güçlü bir evet çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
"Referandum seçimlerinde sandıktan inşallah 'evet' çıkacak" diyerek sözlerine başlayan başkan Eftal Mutlu, "Ülkenin bekası için evet dememiz gerekiyor. Zaten istenen yetkilerin hepsi şuan Cumhurbaşkanımızda mevcut. Anayasal sınırlarımız oturtmak için genel başkanımızın da dediği gibi referandum sonucunun evet olmasının daha verimli olacağını düşünüyoruz. Fatsa'da ve bölgemizde gerekli çalışmaları yaptık bu konularda artık çok fazla konuşmak istemiyoruz. Şahsi kararım referandum sonucunda evet çıkacağı yönünde" ifadelerini kullandı.
Mutlu, "16 Nisan'da ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini, vatanımızın bekasını, geleceğimizin inşa edilmesine karar vereceğiz bu anlamda yeniden büyük Türkiye için vatandaşlarımız evet diyerek çok önemli bir karar verecekler" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

14.04.2017 11:11:51 TSI
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