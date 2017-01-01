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İpekyolu Belediyesinden fidan dikimi

14 Nisan 2017 Cuma, 11:14
İpekyolu Belediyesinden fidan dikimi
İpekyolu Belediyesinden fidan dikimi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, okulların çevresini yeşillendirmek için öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi yaptı.
"Yeşil Bir İpekyolu" sloganı ile çalışmalarını yürüten İpekyolu Belediyesi, fidan dikimine başladı. Fidan dikimi; İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün katılımı ile Fevzi Geyik İlköğretim Okulunda başladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fidan dikiminde meyve, top akasya ve gül fidanları dikildi. Öğrenciler, oluşturulan alana "Sevgi Bahçesi" ismini verirken, fidan dikiminin diğer okullarda da devam edeceği belirtildi.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, çocuklara meyvecilik kültürünü ve ağaç sevgisini aşılamak için yürütülen proje kapsamında alanı uygun olan tüm okul bahçelerinde 'Mini Hobi' bahçeleri de kurulacağı bildirildi. Açıklamada, "Proje kapsamındaki alanların etrafı elma, kiraz, şeftali, armut ağaçları ve gül fideleri ile süsleniyor. Bu çalışma ile meyvecilik kültürünün küçük yaşta kazandırılması, çocuklara meyve yetiştiriciliğinin öğretilmesi ve çevrenin yeşillendirmesi hedefleniyor. Bu kapsamda cami çevrelerinde de fidan dikimi yapılıyor. 'Yeşil Bir İpekyolu' projesi kapsamında ilçede 10 bin fidan dikilecek" denildi.
(MSA-Y)

14.04.2017 11:22:27 TSI
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