YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Atilla'dan hizmet birimlerine denetim

Başkan Atilla'dan hizmet birimlerine denetim



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesinde bulunan Zabıta Amirliği ve İtfaiye Gurubunda incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin hizmet birimlerini denetlemeye devam ediyor. Başkan Atilla, Bağlar ilçesi Kantar Kavşağında bulunan Zabıta Kantar Amirliği, İtfaiye Daire Başkanlığı Bağlar Gurubu ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına ait araçların bulunduğu alanlarda inceleme yaptı. Birimleri denetleyen Başkan Atilla, çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. Başkan Atilla, denetim sırasında birimlerde çalışan personellerle bir süre sohbet etti. Başkan Atilla, 112 Acil İstasyonunu da ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

(İHA-MP-Y)



14.04.2017 11:23:58 TSI

NNNN

