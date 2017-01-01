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Kırsal mahalleler için toplu ulaşım güzergahları belirleniyor



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır büyükşehir Belediyesi, daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti için Sur ve Çınar ilçelerinde kırsal mahalleleri kapsayan yeni toplu ulaşım güzergahları belirlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha rahat toplu ulaşım hizmeti vermek için merkez ve kırsal ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek Sur ve Çınar ilçelerinin mahallelerinde yeni toplu taşıma güzergahları belirlemek için başlattığı çalışmayı tamamladı. Mahallelere gidip çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle ve bağlı mezralarda yaşayan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek için iki yeni toplu taşıma güzergahı belirledi.



Çınar ilçesinde güzergah uzatıldı

Çınar ilçesi Aşağıkonak ve Yaprakbaşı mahallelerini kapsayan toplu ulaşım güzergahı, Düzova Mahallesi'ne kadar uzatıldı ve otobüsün sefer saatleri 08.00, 13.30 ve 15.30 olarak düzenlendi.



Sur'da iki güzergahta seferler başladı

Büyükşehir Belediyesi, Merkez Sur ilçesine bağlı mahalleleri kapsayan iki yeni güzergah belirledi. Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, Sur ilçesi Erimli (Sımak) Mahallesi, Mezopotamya Villaları, Kent Ormanı piknik alanı, Seyrantepe, Ninova, Tesisler, Koşuyolu, Kasaplar, Vilayet, Dağkapı, Hastaneler güzergahında 07.30, 12.00 ve 17.00 saatleri arasında toplu taşıma hizmetine başladı.



Dağkapı Karabaş güzergahı

Sur ilçesindeki ikinci toplu ulaşım güzergahında Dağkapı ile Karabaş Mahallesi arasında belirlendi. K2 numaralı Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, 08.00, 13.00 ve 18.00 saatlerinde seferlere başladı ve her gün üç sefer yapıyor. Otobüsler, Dağkapı, Adliye önü, Askerlik Şubesi, Koşuyolu, Batıkent, Tesisler, Ninova, Seyrantepe, Karaçalı, Karabaş Mahallesi güzergahında vatandaşlara toplu ulaşım hizmeti verecek.

(İHA-MP-Y)



14.04.2017 11:25:44 TSI

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